Bingazi'de kimliği belirsiz 37 ceset bulundu

İHA'nın haberine göre, Libya'nın Bingazi kentindeki Al-Abyar bölgesinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu. Yetkililer konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı

Öte yandan Bingazi ve çevresinde geçtiğimiz aylarda cesetler bulunmuştu. Bölge, komutanlığını Halifa Haftar'ın yaptığı Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından kontrol edilmektedir.