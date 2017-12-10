Son haftalarda dünyanın konuştuğu kripto para Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmanın en çok faydalananlardan biri de Bulgaristan hükümeti oldu. Ülkede Mayıs ayında yapılan yolsuzluk operasyonunda ele geçirilen Bitcoin'lerin fiyatının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı farkedildi.
Bulgar polisi, Mayıs ayında bir organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Polis yetkililerine göre, suç örgütü ülkeye gıda ithalatı yaparken gerekli gümrük ücretlerini ödememek adına Bulgaristan gümrüklerindeki bilgisayarlara girdi. Çete üyelerinin, bazı gümrük görevlilerine rüşvet vererek, virüs içeren bir dosyayı bilgisayarlara yüklettikleri ve bu yolla gümrük sisteminin içine sızdıkları belirtildi.
Bulgaristan'ın dışında, Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan'da da bağlantıları bulunan örgüte yönelik Mayıs ayında düzenlenen operasyonda 100'den fazla adrese baskın yapıldı, 5'i gümrük memuru 23 kişi gözaltına alındı. Polis, iletişim araçları, bilgisayarlar, tabletler ve banka dökümanlarına el koydu.
Polisin el koydukları arasında tam 213 bin 519 Bitcoin de vardı. Ele geçirildiği dönemde, bir adeti 2354 dolar olan Bitcoin'lerin toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolardı. Ancak aradan geçen 7 ayda Bitcoin'de yaşanan yükseliş Bulgar hükümetini de adeta 'zengin' etti.
Zira 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 850 dolara ulaştı ve Bulgaristan'ın elindeki Bitcoinlerin değeri de 3.3 milyar doları aşar hale geldi. Bulgaristan'ın elindeki Bitcoinleri satıp satmayacağı merak ediliyor zira bu rakam Bulgaristan'ın ulusal borcunun yüzde 18'ine tekabül ediyor. Ülkenin 2016 yılındaki gayri safi yurt içi hasılası ise 52.4 milyar dolar seviyesindeydi.
Bulgar polisi suç örgütünün denetlenmesi ve takip edilmesi çok zor olduğu için Bitcoin kullandığını düşünüyor.
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