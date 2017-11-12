Bitcoin’le uyuşturucu siparişi verdiler

Yurtdışından gelen kargoları gözetim altına alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kanada ve İngiltere’den gelen, üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargoları takip eden ekipler, uzman köpekler aracılığıyla paketlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gümrük Muhafaza ekipleri, kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim etti. 1 ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişiler, kargoların içinde uyuşturucu çıkması üzerine suçüstü yakalandı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre gözaltına alınan öğrencilerden Y.T. ve B.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tıp fakültesi öğrencisi C.K. ile M.Ç. ve M.B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tıp öğrencisinin, “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan tutuklamaya sevk edildiği, ancak ilk kez bu maddeyi kullanmak için aldığını, ithalat kastının olmadığını, pişman olduğunu söylediği ve bu nedenlerle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden Y.T.’nin Ümraniye’deki evinde yapılan aramalarda da az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Evde bir de kurusıkı silah bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucular ve 1 kurusıkı tabanca

SUÇA TEŞVİK

Konunun uzmanı olan hukukçulardan Avukat Helin Ballıkaya, “www.d..... com” ile “www.q....com” adlı sitelerde sanal para birimi bitcoin ile uyuşturucu siparişi verilebildiğini, bu sitelerde işlemin nasıl yapılacağının anlatıldığını söyledi. Sitelerin adeta kişileri suç işlemeye teşvik ettiğini anlatan Ballıkaya, “Maddeler, Türkiye’deki fiyatlarının neredeyse dörtte biri. Bu da cazip kılabiliyor. Asgari bir sipariş oranı belirlenmiş” dedi.

Helin Ballıkaya

Bitcoin ile sipariş verme sebebinin, bu para birimiyle transferin internet üzerinde takip edilememesi olduğunu taydeden Ballıkaya, “Bitcoin, yasal olmayan işlemlerde kullanılmaya başlanmış durumda. Sitelerden birinde, daha önce internetten uyuşturucu siparişi veren kişilerin yorumları bile mevcut. Bu yorumların hepsi, bu şekilde sipariş vermekten bir zarar gelmeyeceği üzerine yapılmış. Hukuki telkinlerde bulunuyorlar. Teşvik etmeye yönelik hazırlanmış bir site. Bu şekilde kolay erişilebilen internet siteleri aracılığı ile uyuşturucu madde siparişi verme olayları artıyor. Maalesef birçok insan bu suçun ne kadar yüksek cezalar öngördüğünden bihaber durumda. Bu nedenle de savcılıktan bu sitelere erişimin engellenmesini talep ettik” diye konuştu.

‘ÖNLEM ALINMALI’

Adli bilişim uzmanı Ceyhun İğdeler, sanal para bitcoin’le yapılan yasadışı işlemlerin yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekerek, dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bazı sitelerde bu işlemlerin açık açık anlatıldığını ifade eden İğdeler, “Ücret satıcıya ulaştığında satıcı uyuşturucuyu anonim olarak bir CD kutusu ya da zarfın içinde alıcıya postalıyor. Burada ne para transferi kayıt altına alınıyor ne de zarfın içinde ne olduğu bilinebiliyor. Bu konuda harekete geçilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir” dedi.

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