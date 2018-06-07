Birleşmiş Miletler Göçmenlik Ajansı aralarında 9 kadının bulunduğu 46 göçmenin Aden Denizi'nde boğulduğunu açıkladı. Boğulan 46 göçmenden 16'sının bedenlerinin kayıp olduğu bildirildi.

Afrikalı göçmenlerin Yemen'e ve iş bulma amaçlı petrol zengini Arap devletlerine ulaşmaya çalıştıkları biliniyor. Somali'nin Bossaso limanından yüzle yakın mültecinin insan kaçakçılarına ait bot ile ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Kaçak göçmenlerin çoğunun Etiyopyalı olduğu aktarıldı.

Kurtulan göçmenlerin ifadelerine göre, can yeleği olmayan göçmenlerin çoğu yüksek dalgaların gelmesi üzerine panikleyerek boğuldu.

Yetkililer her ay sayıları 7 bini bulan göçmenin bu tehlikeli yolculuğa giriştiğini açıkladı. Geçen bu şekilde 100 bin kişinin ayrıldığı tahmin ediliyor.

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