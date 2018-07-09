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"BİR YANDAN İŞ BİR YANDAN ANNELİK"

"Hamile olduğumu öğrendiğim günden itibaren o anı fotoğraflamak istiyordum" diyen Keriman Küçük, kızlarına İkra Elif ismini verdiklerini söyledi. Küçük, "Her şey 10 dakika içinde gerçekleşti. Kameramı hazırlayarak fotoğrafladım. Eşim de bizleri fotoğrafladı. Bir yandan işimi yapmak bir yandan anneliği tatmak, çok güzel bir his. En azından ona yani İkra Elif'e annesi olarak doğum anının bir anısını bırakacağım. Ömrü de umarım güzel olur" dedi.