Büyük trajedi: 11 yaşında bir çocuk ve ailesi volkana düşerek can verdi!

İtalya'nın Pozzuoli kentinde 11 yaşında bir çocuk ve ebeveynleri volkanik bir kraterin içine düşerek feci şekilde can verdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, turistlerin uğrak noktalarından biri olan Solfatara'yı ziyaret eden ailenin 11 yaşındaki oğlu kısıtlı bölgeye girdikten sonra yaklaşık 3 metre derinlikte bir kraterin içine düştü.

Oğulları Lorenzo'nun kraterin içine düştüğünü gören 42 yaşındaki Tiziana Zaramella ve 45 yaşındaki Massimiliano Carrer de çocuklarını kurtarmaya çalışırken kraterin içerisine düşerek can verdi. Ailenin sıcak çamur nedeniyle mi yoksa sülfür dumanı nedeniyle mi hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı.

Ailenin 7 yaşındaki diğer çocuğunun da olay yerinde olduğu ancak ailesinin peşinden kısıtlı alana girmediği bildirildi. Görgü tanığı Diego Vitagliano, 7 yaşındaki çocuğu ağlarken ve yardım için bağırırken gördüğünü belirtirken, "Hayatımda gördüğüm en vahşi trajedi ile yüzleşeceğimi bilmiyordum. Ben de bir babayım. Böyle bir şey göreceğimi hiç düşünmemişti. Aileyi ve ağlayıp, yardım isteyen zavallı çocuğu düşünmeden duramıyorum." ifadelerini kullandı.