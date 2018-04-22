CHP'li 15 vekilin partisine geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

Son dakika gelişmesi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır” dedi.

CHP’li heyet ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti’yi seçimlere sokmama gayretinin demokrasiye saldırı olduğunu belirterek, “Hukukun ve milletin iradesinin önüne konulan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER