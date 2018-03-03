CHP'li Hamzaçebi: Aday olmak istediğimi Kılıçdaroğlu'na söyledim

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Büyükşehir seçimlerinde İstanbul'dan aday olmak istediğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Hamzaçebi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza 'İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız' dedim." şeklinde konuştu.

"ANKETTEN BEN ÇIKARIM"

İstanbul seçimleri için iddiasını ortaya koyan Hamzaçebi, "Topluma sorulacak, anket yapılacak. İddialıyım, araştırmalardan ben çıkarım. Bu çerçevede yola çıktım çalışıyorum. Yeni görevim Genel Sekreterlik ve sorumluluk alanım Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekilliği seçimine yerel seçimlere kadar genişledi. İstanbul çalışmalarım bütün ciddiyetiyle devam edecektir." dedi.

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