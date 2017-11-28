SON DAKİKA Erdoğan: Adımı kullanan babamın oğlu olsa kapıdan kovun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, "Nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle sıyrılmaya çalışıyor; "Beyefendi böyle istiyor, Cumhurbaşkanımız, Külliye böyle istiyor." Ömrümde görmediğim insanların tavsiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Peki bunu ispatı var mı, ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Yok. Daha önce ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Tekrarlıyorum. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksen, tavır koyacaksam, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım" dedi.

TRUMP İLE BU HAFTA İÇİNDE TEKRAR GÖRÜŞME OLABİLİR

ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kendisini bu hafta içinde tekrar arayabileceğini söylediğini aktardı. Grup toplantısındaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Kendisi 'Önümüzdeki hafta içinde arayabilirim.' dedi, bu hafta içinde. Ararsa o, aramazsa ben arayacağım." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Bugün saydınız tek tek, sözleriniz bürokratik yapıya mıydı? Benim adıma özellikle bakanlar dediniz..." sözlerine yanıt verirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsine, hepsine. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa, istisnası yok. Kendi ailem de dahil." dedi.

"GÖREVDEN ALMAKSA GÖREVDEN ALIRIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size spesifik şikayetler mi geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii canım hepsi geliyor. Kimse de bizi affedersiniz kullanma yoluna gidemez. 'Beyefendi böyle dedi, Cumhurbaşkanı böyle dedi'. Geliyor karşıma, kardeşim kim söyledi? Filanca söyledi, ne söyledi? 'Beyefendi böyle dedi'. Ver ismini. Ama... Ne aması? Ver işte. Şikayet ediyorsan ver ismini, ben de hakkından geleyim. Görevden almaksa görevden alırım. Olanları görüyorsunuz. Biz, artık bu makamı kullandırtmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çünkü bu makamlar öyle sahtekarların, dolandırıcıların kullanacağı makamlar değil."

Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir gündemimiz vardı. Elektrik üretim tesislerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. 1583 tesisi resmen ülkemize kazandırdık. Yıl sonuna kadar 1191 tesisi daha üretime sokacağız. Bu atılımlar sayesinde enerji maliyetlerimizde de ciddi azalma elde ettik. Güneş enerjisinde son ihalede 6.99 dolarlık bir rakam ortaya çıktı. Rüzgarda verilen 3.48 dolarlık teklif de bu alanda bir rekordur. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yüzde 32'lik payla, Almanya, Fransa, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de önüne geçti.

SOÇİ ZİRVESİ

Rusya'nın Soçi kentinde çok önemli bir üçlü zirveye iştirak ettik. Zirvede bölgemizde yaşanan hadiselerin geleceği konusunda çok önemli istişaretlerde bulunduk. Kritik kararlar aldık. Üç ülkenin anlayış birliği içinde olması bu zirvenin en mühim sonuçları arasındadır. Suriye'de barışın tesisi hususunda çalışmayı sürdüreceğiz.

"HARP OKULLARI, HERHANGİ BİR İDEOLOJİNİN DEĞİL TÜRK MİLLETİNİN OKULLARIDIR"

TSK'ya donanımlı subaylar yetiştirme dışında bir işle uğraşmayacaklardır. Bu okullar herhangi bir grubun, ideolojinin değil Türk milletinin okullarıdır. Esasen harp okullarımızda çokdaha önce yapılması gereken köklü reformun bu vesile ile hayata geçirilmiş olması ülkemiz adına önemli bir kazançtır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TRUMP İLE TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Cuma günü ABD Başkanı sayın Trump ile görüşme gerçekleştirdim. Bu uzun zamandır ilk defa ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşmedir. Trump ile YPG'den FETÖ'ye pek çok hususu görüştüğümüz konuşmanın devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız.

Ana muhalefetin başındaki zatın iftiralarına aynı zamanda hanım kardeşlerimize yönelik iftiralarına da cevap verme fırsatı buldum. Kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısı yaptım. İspat ederse benim siyaseti bırakacağımı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılacağımı, ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti bırakmasını söyledim. Biraz sonra güya belge açıklayacakmış. Geçmiş konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir. Kendine bir yerlerden bir şey gönderiliyor. Benim yurt dışına milyonlarca dolarlık paralar gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğunun farkındayım ama müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini de biliyorum.

"İŞİNİN ALTINDAN KALKAMAYAN 'BEYEFENDİ BÖYLE İSTİYOR' DİYOR"

Son zamanlarda daha sık kulağıma gelmeye başlayan bir hususu paylaşmak istiyorum. Nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle sıyrılmaya çalışıyor; "Beyefendi böyle istiyor, Cumhurbaşkanımız, Külliye böyle istiyor." Ömrümde görmediğim insanların tavsiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Peki bunu ispatı var mı, ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Yok. Daha önce ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Tekrarlıyorum. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksen, tavır koyacaksam, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım. Kafasında kırk tilki dolaştıran sinsi tiplerden, riyakarlardan hiçbir zaman olmadık, olmayacağız.

"BABAMIN OĞLU OLSA KAPIDAN GERİ KOYUN"

Milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için yedi düvele meydan okuduk. Birilerinin çıkıp milletimizle aramıza girmesine izin veremeyiz. Beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüştü. Kim olursa olsun, sorun çözme makamında olduğu halde sürekli şikayet eden, bizi bahane ederek kendini temize çıkarmaya çalışan herkes benim gözümde başarısız kişidir. Bunu böyle bilin. Bakan bakanlığını tıkayacak, bürokrat bürokratlığını tıkayacak ondan sonra da suçu bize atacak. Önüme getirilen tüm konularda kararımı muhataplarıma olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade etmişimdir. Arkadan başka işler çevirmek asla tarzım değildir. Tarzımız doğruya doğru yanlışa yanlış demektir. Yeni bir bürokratik oligarşi tesis etmeye çalışmaları asla kabul edilir değildir. Şahsımın adı kullanılarak kurallar kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Ben bir bürokratımı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koyun.

Adımı kullanarak size kim geliyorsa benden bir telefon almıyorsanız bana sorun. Bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak? Bu bizim siyaset etme anlayışımıza terstir. Bunu yapanlar hepsi sahtekardır, dolandırıcıdır. Bunlara yol vermeyin. İsmimi, unvanını kendi yanlışına alet etmeye kalkan hiçkimseyi affedemem. Meclis'teki, partideki, Cumhurbaşkanlığındaki özel kalem görevlileri ile şahsıma iletmelerini rica ediyorum.

"ALEVİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK PROVOKASYONLARI YAPANLAR LAWRENCE MİSYONLU KİŞİLER"

Bizim PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi Kürt kardeşlerimize mücadele gibi takdim eden kişi olsa olsa bu ülkenin Lawrence'ı olur. Bölücü terör örgütünü Kürt kardeşlerimizle ilişkili hale getirmek en büyük hakarettir. Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Alevi kardeşlerimiz de bu ülkenin asli sahipleridir. Her türlü hakka ve imkana sahip bireylerdir. Asıl tehlike Alisiz Alevilik gibi sapkınlıklarla Alevi kardeşlerimizi köklerinden kopartarak bir başka dine yöneltmeye çalışan akımlardır.

Cuma namazı kılan insanları katleden bir örgütün ismi nasıl İslam ile anılabilir.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİLER

Coğrafyamızdaki bölücülük faaliyetlerinin önüne geçmek zorundayız. Aksi hale zafer naralarının başka dillerde yapıldığı çarpık düzen kaçınılmazdır. Biz ne kadar kucaklayıcı olmaya çalışıyorsak ana muhalefet partisinin başındaki zat da işi üzülerek söylüyor ki müptezelliğe vurdu. Biz PKK'nın üzerine gideriz, o ise iyi çocuklar diyerek piknik yapan vatandaşlar, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye getirecek kadar başımıza Fetoperest kesilir. Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözü perdelenmiş, beyni sulanmış bir zat var. AB ile anlaşmazlık yaşarız, karşı tarafın ağzı ile konuşuyor buluruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. CHP bu zat eli ile hızla ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir. Kaliteli siyaset sadece ülkenin büyümesine katkı sağlamakla kalmaz, bununla meşgul olan insanların tad almalarını sağlar.

CHP'nin eski genel başkanı ile tartışırdık. Kendisine kızardık, atışırdık ama polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Terbiyesizliklerini siyaset yapmak sanıyorlar. Açıkçası ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Milletimizin önüne çıkacağız. Biz yaptıklarımız, yapacaklarımız anlatacak, sandıkta destek isteyeceğiz. Ana muhalefet de çıkacak heybesinde ne kadar yalan dolan, zehir varsa ortaya dökecek. Küp içindekini sızdırır. Bal varsa bal sızdırı. Balçık varsa balçık sızdırır. 2019 yılı bu muhasebenin bir kez daha yapıldığı bir imtihan yılı olacak.

Son saldırılarıyla ilgili olarak ailece tazminat davamızı 1.5 milyon lira olarak açıyoruz. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz buna yönelik bir çizgi çekmiştik ama anlamadı. Çünkü, cibiliyet meselesi bu. Cibiliyetinin gereğini yapıyoruz. Bundan sonra da hukukumuzu hukuk içinde aramaya devam edeceğiz. Bir yanağına vurdu mu öbür yanağını çevir. Yok öyle bir şey bizde. Bir yanağıma vurdun mu öbür yanağını bekle. Bizden gelir.

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