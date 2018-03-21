Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 14 ilden 45 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleri ile yaptığı 6. toplantıya Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ illerinden bölge milletvekilleri katıldı.
"Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet Ünüvar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzareci Ömer Çelik, Talip Küçükcan, Tamer Dağlı, Aydın milletvekilleri Abdurrahman Öz, Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bursa milletvekilleri Bennur Karaburun, Cemalettin Kani Torun, Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Mehmet Müezzinoğlu, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Zekeriya Birkan, Gaziantep'ten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Canan Candemir Çelik, Abdullah Nejat Koçer, Şamil Tayyar, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk, Orhan Karasayar, Isparta milletvekilleri Said Yüce ve Süreyya Sadi Bilgiç, Karaman milletvekili Recep Şeker, Kırşehir milletvekili Salih Çetinkaya, Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Rize milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sinop milletvekili Nazım Maviş ve Tekirdağ milletvekili Ayşe Doğan."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleri ile yaptığı toplantılar 7. toplantı ile sona erecek.
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