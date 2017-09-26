Darbe sanığı, el konulan 15 lirasını istedi

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada savunmasını sürdüren sanık Düzenli, darbeyi iki kategoriye ayırmak gerektiğini belirterek, "Birincisi 'kumpasa getirenler', ikincisi ise 'kumpasa getirilenler.' Ben kumpasa getirildim. Darbeyi aslında Rusya ve İngiltere birlikte yaptı." iddiasında bulundu.

Darbe girişimiyle ilgili sürekli "alçakça darbe kumpası" ifadesini kullanan sanığa, müşteki avukatları tepki gösterdi.

"NERELERE HANGİ MESAJLARI VERDİĞİNİ BİLİYORUM"

Savunmasına devam eden Düzenli’nin, "Ben savunmamı rahatça yapacağım, dinlemek istemeyen çıkabilir." demesi üzerine mahkeme başkanı Karaca, "Sana kimse şu zamana kadar müdahale etmedi, edenleri de ben susturdum. Yaklaşık 5 saattir seni dinliyoruz. Özgürce savunmanı yapıyorsun. Sen kimseye 'dinlemek istemeyen çıkabilir' diyemezsin. Savunma mecrasından çıkarsan, müdahale ederim. Zaten savunmanı bir kasıt üzerine oturtmuşsun. Savunmana öyle başladın. Ben burada kendi vicdanıma hesap veriyorum. Adil yargılamadan bahsederek, nerelere hangi mesajı vermek istediğini ben anladım." dedi.

15 LİRANIN İADESİNİ İSTEDİ

Savunmasını tamamlayan Düzenli, birtakım talepleri olduğunu belirterek, bunlar arasında banka hesabındaki 5 bin lira üzerindeki blokenin kaldırılmasını talep etti.

Taleplerinin devamında gözaltına alındığında el konulan cebindeki 15 liranın kendisine iade edilmesini isteyen sanık Düzenli’ye, mahkeme başkanı Cem Karaca, "Çok mu önemli bu talep?" diye tepki gösterdi.

"Benim için önemli, bunlar kayda geçsin." diyen sanığa, bazı müştekiler de tepki gösterdi.

FENALAŞAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mahkeme heyetinin, sanığın çapraz sorgusuna geçmek üzere duruşmaya 15 dakika ara verdiği sırada, sanığa tepkisini sürdüren müştekilerden Vahide Şefkatlioğlu fenalaştı.

15 Temmuz gecesi Esenler’de tankın altında kalan eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu şehit veren, kendisi de tankın altında kalarak bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, sağlık ekiplerince duruşma salonunda yapılan ilk müdahale sonrası ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Duruşma, verilen aranın ardından sanık Düzenli’nin çapraz sorgusuyla sürüyor.