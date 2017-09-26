Darbe sanığı, el konulan 15 lirasını istedi

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada savunmasını sürdüren sanık Düzenli, darbeyi iki kategoriye ayırmak gerektiğini belirterek, "Birincisi 'kumpasa getirenler', ikincisi ise 'kumpasa getirilenler.' Ben kumpasa getirildim. Darbeyi aslında Rusya ve İngiltere birlikte yaptı." iddiasında bulundu.
Darbe girişimiyle ilgili sürekli "alçakça darbe kumpası" ifadesini kullanan sanığa, müşteki avukatları tepki gösterdi.
"NERELERE HANGİ MESAJLARI VERDİĞİNİ BİLİYORUM"
Savunmasına devam eden Düzenli’nin, "Ben savunmamı rahatça yapacağım, dinlemek istemeyen çıkabilir." demesi üzerine mahkeme başkanı Karaca, "Sana kimse şu zamana kadar müdahale etmedi, edenleri de ben susturdum. Yaklaşık 5 saattir seni dinliyoruz. Özgürce savunmanı yapıyorsun. Sen kimseye 'dinlemek istemeyen çıkabilir' diyemezsin. Savunma mecrasından çıkarsan, müdahale ederim. Zaten savunmanı bir kasıt üzerine oturtmuşsun. Savunmana öyle başladın. Ben burada kendi vicdanıma hesap veriyorum. Adil yargılamadan bahsederek, nerelere hangi mesajı vermek istediğini ben anladım." dedi.
15 LİRANIN İADESİNİ İSTEDİ
Savunmasını tamamlayan Düzenli, birtakım talepleri olduğunu belirterek, bunlar arasında banka hesabındaki 5 bin lira üzerindeki blokenin kaldırılmasını talep etti.
Taleplerinin devamında gözaltına alındığında el konulan cebindeki 15 liranın kendisine iade edilmesini isteyen sanık Düzenli’ye, mahkeme başkanı Cem Karaca, "Çok mu önemli bu talep?" diye tepki gösterdi.
"Benim için önemli, bunlar kayda geçsin." diyen sanığa, bazı müştekiler de tepki gösterdi.
FENALAŞAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Mahkeme heyetinin, sanığın çapraz sorgusuna geçmek üzere duruşmaya 15 dakika ara verdiği sırada, sanığa tepkisini sürdüren müştekilerden Vahide Şefkatlioğlu fenalaştı.
15 Temmuz gecesi Esenler’de tankın altında kalan eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu şehit veren, kendisi de tankın altında kalarak bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, sağlık ekiplerince duruşma salonunda yapılan ilk müdahale sonrası ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Duruşma, verilen aranın ardından sanık Düzenli’nin çapraz sorgusuyla sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.