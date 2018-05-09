Baycu Noyan karakteri, Diriliş Ertuğrul dizisine yeniden katıldı. Daha önceden de dizide yer alan Baycu Noyan, geçtiğimiz hafta yeniden diziye katıldı. Baycu Noyan'ın dönüşüyle birlikte izleyiciler de Baycu Noyan hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul Baycu Noyan kimdir? Baycu Noyan gerçekte nasıl öldü?
BAYCU NOYAN KİMDİR?
Baycu Noyan, 1201 tarihinde dünyaya geldi. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın komutanları arasında yer alan Jebe'nin akrabası olan Noyan, 1228 yılında İsfahan seferine katıldı ve sonrasında Cormagon Noyan'ın himayesindeki Kafkasya bölgesinde askeri faaliyetlerde bulundu.
1241 yılında Cormagon Noyan'ın hastalığı nedeniyle Mugan'daki Moğol ordusunun başına getirilen Baycu Noyan, Anadolu Selçuklularının Babai ayaklanması sonrasında düştüğü zor durumu gördü ve içerisinde Ermeni ve Gürcülerin de bulunduğu 30.000 kişilik bir orduyla Mugan'dan hareket etti.
1242 yılının sonbaharında Erzurum'a kadar gelerek şehri kuşatan Baycu Noyan, şehri kısa sürede aldı ve yağmalattı. Şehri tahrip ettiren ve surlarını yıktıran Noyan, Mugan'a geri döndü.
1243 yılındaki Kösedağ Muharebesinde II. Gıyaseddin Keyhüsrev komutasındaki Selçuklu ordusunu mağlup etti ve ardından kendisine teslim olan Sivas şehrine giderek şehri yağmalattı. Tokat ve Kayseri şehirlerini de ele geçiren Baycu Noyan, bu şehirleri de tamamen tahrip etti.
Baycu Noyan, Azerbaycan'a dönerken son olarak Erzincan'ı da ele geçirdi ve bu şehri de tahrip ettirdi. Bu bölgedeki başarılarıyla Anadolu Selçuklulularını Moğollar'a bağlı devlet haline getirdi.
Baycu Noyan, 1245 yılında Ahlat ve Diyarbakır'ı ele geçirdi. 1246 yılında görevinden alınan Baycu Noyan'ın yerine Eljigidei getirildi. Güyük Han'ın ölümünden sonra, 1251 yılında yeni Moğol Hanı olan Möngke'nin kendi hanlığına karşı gelen Eljigidei'yi öldürtmesiyle Baycu Noyan yeniden İran topraklarındaki Moğol ordularının komutanlığına getirildi.
Baycu Noyan' ın ne zaman ve nasıl öldüğüyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Bazı kaynaklara göre, Bağdat seferi sırasında kendisine katılmakta tereddüt etmesi ve Halife Mustasım Billah ile gizlice yazışmasından dolayı Bağdat'ın ele geçirilmesinden sonra Hülagü Han tarafından öldürtülmüştür.
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