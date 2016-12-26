Soçi'den Suriye'ye giden Rus uçağı düştü

Rusya'nın Soçi kentinden kalkan bir Rus uçağının, kalkıştan hemen sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 84'ü yolcu 8'i mürettebat 92 kişiyi taşıyan TU-154 tipi uçağın düştüğü duyuruldu.

Bakanlık, kazada kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI UÇAKTAKİLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişinin isim listesini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, uçakta sekizi mürettebat 92 kişi bulunuyordu.

Listede, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkisinin ismi yer aldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Karadeniz'de en az bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi yer aldı. Moskova'dan havalanan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu.

UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU

Interfax, Rus kurtarma ekibinin Karadeniz'de Soçi kıyısı yakınlarında uçağın düştüğü bölgeyi buldu.

Uçağın kalkış esnasında düştüğü, enkazının ise Karadeniz'de 50-70 metre derinlikte, kıyıdan 1.5 kilometre açıklıkta bulunduğu açıklandı.

RUSYA'DA YAS İLAN EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak kazasının ardından 26 Aralık'ta ülkede yas ilan edildiğini duyurdu.

Putin, kazanın sebeplerinin titizlikle soruşturulacağını ve kurbanların ailelerine destek sağlamak için her şeyin yapılacağını açıkladı.

BİRKAÇ KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre şimdiye kadar 10 cansız bedene ulaşıldı.

Arama çalışmaları 10.5 kilometre karelik bir alanda devam ediyor.

BAKANLIK UÇAKTA BULUNANLARIN LİSTESİNİ AÇIKLADI

Bakanlık uçakta, Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'nde konser vermeye giden Kızıl Ordu korosu Alexandrov Ensemble'ın bulunduğunu açıkladı.

Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu 25 Ocak 2014'te İstanbul'da konser vermişti

Bakanlığın açıkladığı listeye göre uçakta 8 mürettebat, 8 askeri personel, 9 gazeteci, koronun 64 üyesi, iki sivil yetkili ve uluslararası insani yardım organizasyonu çalışanı bulunuyordu.

Hayatını kaybedenler arasında koronun sanat yönetmeni Valery Khalilov ile Rusya Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov da yer alıyor.

Ayrıca Rusya'nın önde gelen bağış fonu 'Fair Aid'in başkanı olan ve Rusya'da 'Doktor Liza' olarak tanınan Elizaveta Glinka'nın da uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında bulunduğu açıklandı.

HAVALİMANINDAN SON KARE

Russia Today, NTV kanalının ses mühendislerinden olan ve uçakta bulunanlar arasında yer alan Evgeny Tolstov'un Facebook'tan yaptığı paylaşıma haberinde yer verdi.

Chkalovsky Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğrafta Lazkiye'ye doğru gidildiği bilgisi yer alıyor.

Ses mühendisi Evgeny Tolstov'un Facebook'tan paylaştığı son kare

PUTİN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

RIA'ya konuşan bir kaynak, uçağın Chkalovsky'den kalkıp Soçi'de yakıt ikmali için durduğunu, ardından kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili bilgi aldığını ve arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeleri takip ettiğini kaydetti.

UÇAK PARÇALARI VE KAZAZEDELER SOÇİ LİMANI'NA GETİRİLİYOR

Uçağın düştüğü bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan uçak parçaları ve kazazedeler Soçi kentindeki limana getiriliyor.

Çalışmalara 4 tekne, 4 helikopter ve bir uçağın yanı sıra 6 gemi ve Karadeniz filosundan tekneler eşlik ediyor. Bölgeye 63 dalgıcın sevk edildiği ve önümüzdeki saatlerde 50 dalgıcın daha geleceği belirtildi.

"BİR KONSER VERİP DÖNECEKLERDİ"

Koronun müzisyenlerinden olan fakat uçakta bulunmayan Vadim Ananyev, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İş arkadaşlarım orada uçuyordu, yaklaşık 50 kişi. Bir konser verip döneceklerdi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben ailevi durumdan ötürü gidemedim: Oğlum yeni doğdu, ailemizin üçüncü çocuğu. Eşime yardım etmek için evde kaldım."

AY BAŞINDA BAKANLIĞA AİT BİR UÇAK DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri personele konser vermesi için düzenli olarak müzisyenleri bölgeye taşıyor.

Aralık ayının başlarında Rusya Savunma Bakanlığı'na ait başka bir uçak Sibirya'da düşmüştü.

39 yolcusu bulunan uçakta kimse hayatını kaybetmezken, 32 kişi hastaneye kaldırılmıştı.