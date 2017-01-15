15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
El Bab ÖSO DEAŞ
DÜNYA

El Bab'ta ÖSO'ya saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

15 Ocak 2017 Pazar, 19:07:31 Güncelleme: 19:22:08 AA

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı.

Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.

Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı öğrenildi.

YARALILAR KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'de El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis'e getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından, yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından Çobanbey sınır hattına alındı.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırması sonucu, ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetmiş 30 kişi ise yaralanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Belçika'da terör operasyonu
DÜNYA

Belçika'da terör operasyonu

Musul'un güneydoğusunda kontrol sağlandı
DÜNYA

Musul'un güneydoğusunda kontrol sağlandı
Musul'un güneydoğusu DEAŞ'tan temizlendi
DÜNYA

Musul'un güneydoğusu DEAŞ'tan temizlendi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Toner: Astana için resmi davet almadık
DÜNYA

ABD: Astana için resmi davet almadık
Suriye'de federasyon pazarlığı
DÜNYA

Suriye'de federasyon pazarlığı!
ABD, Astana'da yer alacak mı?
DÜNYA

ABD, Astana'da yer alacak mı?
Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te başladı
DÜNYA

ORTADOĞU BARIŞ KONFERANSI PARİS'TE BAŞLADI
François Hollande: İki devletli çözüm tehdit altında
DÜNYA

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEHDİT ALTINDA"
Macar güzellik kraliçesinden Trump'la ilgili şok iddia!
DÜNYA

MACAR GÜZELLİK KRALİÇESİNDEN TRUMP'LA İLGİLİ ŞOK İDDİA!
İtalya'nın tehlikeli mafya üyesi Andrea Nizza yakalandı
DÜNYA

ARANANLAR LİSTESİNDE ZİRVEDEYDİ, YAKALANDI
Kerry son ziyaretinde eski düşmanıyla el sıkıştı
DÜNYA

KERRY SON ZİYARETİNDE ESKİ DÜŞMANIYLA EL SIKIŞTI
Donald Trump'dan otomotiv şirketlerine ABD şartı
DÜNYA

TRUMP'DAN O ŞİRKETLERE ABD ŞARTI