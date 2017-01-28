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Eş-Şebab kışlayı bastı, 70 terörist öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, Kenya askeri kampına bir saldırı düzenledi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:58:41 Güncelleme: 13:19:07 AA

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) bünyesinde hizmet veren Kenya askeri kampına düzenlediği saldırıda 70 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü bildirildi.

Kenya Ordu Sözcüsü Paul Njuguna, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Kenya ordusuna bağlı askerlerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıya karşılık verildiğini, 100'den fazla Eş-Şebab militanıyla girilen çatışmada 70 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Njuguna, Kenya ordusu tarafından püskürtülen Eş-Şebab saldırısında meydana gelen çatışmada 9 Kenya askerinin hayatını kaybettiğini ve 15'inin de yaralandığını aktardı.

Njuguna, saldırının gerçekleştiği bölgede Kenya ordusuna ait hava ve kara kuvvetleri tarafından güçlendirilmiş askeri operasyonun hala devam ettiğini belirtti.

Eş-Şebab örgütü dün Somali'nin güneyinde Kulbiyow şehrindeki AMISOM bünyesinde hizmet veren Kenya askeri kampına bombalı saldırı düzenlemişti.

Örgüt, 15 Ocak 2016'da da Somali'nin Gedo bölgesindeki El Adde'de AMISOM bünyesinde görev yapan Kenya askeri birliklerinin karargahına patlayıcı yüklü araçlarla saldırmış, olayda 100'den fazla Kenya askeri ölmüştü.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

 

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