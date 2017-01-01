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Çöp yığını faciasında ağır bilanço: 29 ölü

Sri Lanka'da bir çöp yığının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 29 oldu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:43:43 Güncelleme: 10:47:55 AA

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da önceki gün çöp yığınlarının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığı bildirildi.

Çöp yığınının kaldırılması için bölge halkının düzenlediği protestolara destek veren avukat Nuwan Bupage, başkentin en yoksul bölgelerinden Meetotamulla'da meydana gelen olaydan sonra bu sabah itibarıyla yığından 29 cesedin çıkarıldığını açıkladı.

Bupage, 30 kişinin kayıp olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Meetotamulla'da, cumartesi günü yeni yıl kutlamaları sırasında dev çöp yığını çökmüştü. Olayda yaralanan 10'dan fazla kişi tedavi edilirken, 78 ev yıkılmış, 150'den fazlası zarar görmüştü.

Son birkaç yıldır başkentin çöplerinin toplandığı Meetotamulla'da derme çatma evlerde yaşayan halk, sağlıklarının tehlikede olduğu gerekçesiyle protestolar düzenliyordu.

 

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