'Everest'e tırmanan en yaşlı kişi' unvanını geri kazanmak istemişti ama...

Everest Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi unvanını tekrar kazanmak isteyen 85 yaşındaki Nepalli Min Bahadur Sherchan'ın, kampta hayatını kaybettiği açıklandı.

Associated Press'in haberine göre Nepal Turizm Departmanı Şefi Dinesh Bhattarai, cumartesi sabahı kampta hayata gözlerini yuman Sherchan'ın ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirtti.

AP, iletişimin zayıf olmasından dolayı kampa ulaşmanın mümkün olmadığı kaydetti.

17 torunu ve 6 torun çocuğu bulunan Sherchan, 2008 yılının Mayıs ayında 76 yaşındayken Everest'e ilk kez tırmanmış ve en yaşlı tırmanıcı unvanını almıştı.

Fakat rekoru, 2013 yılında 80 yaşındaki Yuichiro Miura adlı Japon tarafından kırılmıştı.