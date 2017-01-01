ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
humus
DÜNYA

Humus'ta bombalı araç saldırısı: 3 ölü

Suriye'nin Humus kentinde bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:59:33 Güncelleme: 12:04:10 AA

Suriye'nin Humus kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin Humus kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatıldı. Yetkililer, patlama sırasında bomba yüklü araç yakınlarında bulunan bir başka aracın da hasar gördüğünü söyledi. Humus Valisi Talal- El Barazi, patlama nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İngiltere'de konser sırasında patlama!
Manchester saldırısı İspanya'yı harekete geçirdi!
DÜNYA

Manchester saldırısı İspanya'yı harekete geçirdi!
Venezuela'da Chavez'in evi ateşe verildi!
DÜNYA

Venezuela'da Chavez'in evi ateşe verildi!
Karşılama törenine damga vuran detay! Elini tutmak istedi ama...
DÜNYA

Karşılama törenine damga vuran detay! Elini tutmak istedi ama. ...
İngiltere ayakta! Bu kez başkent Londra'da terör alarmı...
DÜNYA

İngiltere ayakta! Bu kez başkent Londra'da terör alarmı. ...
Trump, Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu
DÜNYA

Trump tarihe geçti!
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!
Venezuela'da Chavez'in evi ateşe verildi!
DÜNYA

VENEZUELA'DA CHAVEZ'İN EVİ ATEŞE VERİLDİ!
Manchester saldırısı İspanya'yı harekete geçirdi!
DÜNYA

MANCHESTER SALDIRISI İSPANYA'YI HAREKETE GEÇİRDİ!
Humus'ta bombalı araç saldırısı: 3 ölü
DÜNYA

HUMUS'TA BOMBALI ARAÇ SALDIRISI: 3 ÖLÜ
Güney Kore-Kuzey Kore sınırında silah sesleri!
DÜNYA

GÜNEY KORE-KUZEY KORE SINIRINDA SİLAH SESLERİ!
İngiltere ayakta! Bu kez başkent Londra'da terör alarmı...
DÜNYA

İNGİLTERE AYAKTA! BU KEZ BAŞKENT LONDRA'DA TERÖR ALARMI...