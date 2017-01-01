Humus'ta bombalı araç saldırısı: 3 ölü

Suriye'nin Humus kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin Humus kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatıldı. Yetkililer, patlama sırasında bomba yüklü araç yakınlarında bulunan bir başka aracın da hasar gördüğünü söyledi. Humus Valisi Talal- El Barazi, patlama nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.