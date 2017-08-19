ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Barcelona'da terör saldırısı
DÜNYA

Barcelona'da asıl amaç bombalı eylemdi

Barcelona'da gerçekleştirilen kanlı eylemde, terör saldırısı düzenleyenlerin bombalı eylem hazırlığında olduğu ama bu planlarının bozulduğu ortaya çıktı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:33:42 Güncelleme: 10:36:36

İspanyol polisinin açıklamasına göre, teröristler Barcelona'ya 200 km uzaklıktaki Alcanar kentindeki bir evde patlayıcı imal ederken patlama oldu. Planları bozulan teröristler, minibüs kiralayarak Barcelona'daki saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis, Alcanar kentindeki evin saldırıların üzerindeki sır perdesini aralayacağını düşünüyor.

İspanya ve İngiltere basını, saldırının bir numaralı şüphelisi olduğu düşünülen Musa Ukabir'in polis operasyonu sırasında öldürüldüğünü yazdı. Ancak bu iddia polis tarafından doğrulanmadı.

Polis saldırının arkasında olduğu düşündüğü 4 kişinin fotoğrafını basına dağıttı. Saldırılarla ilgili şimdiye kadar 4 kişi gözaltına alındı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER