120 kg ağırlıkta dünya güç şampiyonu (Powerlifter) Andrey Drachev, sokak kavgasında öldürüldü. Rusya'nın Khabarovsk kentinde sabahın erken saatlerinde bir kafede bulunan müşteriyle kavga eden, dünya şampiyonluğu bulunan Andrey Drachev feci sonu yaşadı.
OLAY ANI KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde, kavgaya dönüşen tartışmada Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor. Hareketsiz şekilde yatan Drachev'in yardımına kimsenin koşmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.
- Andrey Drachev
- öldürüldü
- rusya
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YORUMLAR 4
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Misafir 9 dakika önceSerefsiz yerde yatan adama vurulurmu daha00
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Misafir 11 dakika önceNASIL OLUR BÖYLE 1 ŞEY YA İNANAMIYORUM O KADAR İNSAN ARAYA GİRMEMİŞ YAZIKLAR OLSUN İNSANLIK BUYSA BEN HAYVAN OLMAK İSTİYORUM00
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Misafir 13 dakika önceöle biri bnm karsıma cıkmıyorki agzını burnunu eline vereyimm ... cezasını ceksinn00