ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KAVGA
DÜNYA

Dünya güç şampiyonu (Powerlifter) Andrey Drachev sokak ortasında öldürüldü

Dünya güç şampiyonu dövülerek öldürüldü!

Dünya ve Avrupa güç şampiyonu Andrey Drachev bir sokak kavgasında dövülerek öldürüldü. Yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:19:59 Güncelleme: 16:45:18 HABERTURK.COM

120 kg ağırlıkta dünya güç şampiyonu (Powerlifter) Andrey Drachev, sokak kavgasında öldürüldü. Rusya'nın Khabarovsk kentinde sabahın erken saatlerinde bir kafede bulunan müşteriyle kavga eden, dünya şampiyonluğu bulunan Andrey Drachev feci sonu yaşadı.

OLAY ANI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, kavgaya dönüşen tartışmada Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor. Hareketsiz şekilde yatan Drachev'in yardımına kimsenin koşmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.

 

  • Andrey Drachev
  • öldürüldü
  • rusya
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 9 dakika önce
    Serefsiz yerde yatan adama vurulurmu daha
  • Misafir 11 dakika önce
    NASIL OLUR BÖYLE 1 ŞEY YA İNANAMIYORUM O KADAR İNSAN ARAYA GİRMEMİŞ YAZIKLAR OLSUN İNSANLIK BUYSA BEN HAYVAN OLMAK İSTİYORUM
  • Misafir 13 dakika önce
    öle biri bnm karsıma cıkmıyorki agzını burnunu eline vereyimm ... cezasını ceksinn
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER