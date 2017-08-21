120 kg ağırlıkta dünya güç şampiyonu (Powerlifter) Andrey Drachev, sokak kavgasında öldürüldü. Rusya'nın Khabarovsk kentinde sabahın erken saatlerinde bir kafede bulunan müşteriyle kavga eden, dünya şampiyonluğu bulunan Andrey Drachev feci sonu yaşadı.

OLAY ANI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, kavgaya dönüşen tartışmada Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor. Hareketsiz şekilde yatan Drachev'in yardımına kimsenin koşmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.

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