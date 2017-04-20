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Nihat Zeybekci
İŞ-YAŞAM

Nihat Zeybekci: Çin ile ticaret ilişkimiz sürdürülebilir değil

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Çin ile mevcut dış ticaret ilişkimiz sürdürülebilir değildir, ihracat ithalat arasında 10 kat fark var" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:24:09 Güncelleme: 15:26:23 Reuters

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara'da "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında gerçekleştirilen Çin tanıtım toplantısının açılışında konuştu.

Çin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Zeybekci, "25 milyar dolar ithalattan rahatsız değilim ama bizim de ihracat yapabilmemiz lazım. Çin ile mevcut dış ticaret ilişkimiz sürdürülebilir değildir, ihracat ithalat arasında 10 kat fark var." ifadelerini kullandı.

Çin'in uyguladığı politikaların ticari ilişkilere zarar vereceğini de kaydeden Zeybekçi, "Çin'in Türkiye'ye tarım ürünleri ile ilgili kabul edilemez engeller sunması, vize ile ilgili sıkıştırmalar, bunlar ticari ilişkilerimizi zedeler." dedi.

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