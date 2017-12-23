Erdal Beşikçioğlu da ‘Çukur’ hayranı çıktı! HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Bebek’te görüntülenen ve takip ettiği diziler sorulan usta oyuncu, SHOW TV’nin fenomen dizisini izlediğini belirtip Vartolu rolüyle büyük beğeni toplayan genç meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil’e övgüler yağdırdı:

“Çukur’u seyrediyorum. Oyuncu arkadaşları çok beğeniyorum. Mesela Erkan, şahane bir kompozisyon karakter çıkarmış. Dilan’dan güzel bir karakter çıkmış. Aras çok zor bir işin üstesinden gelmiş, güzel ve keyifli bir iş.”

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