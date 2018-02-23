Facebook, yayıncılar tarafından hazırlanmış profesyonel içerikler yerine, kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderilere haber akışında öncelik vereceğini duyurmuştu.

Yayıncılar, yeni algoritmanın tamamen sosyal ağa entegre edilmesiyle Facebook’tan gelen ziyaretçi trafiğinin düşmesinden endişe ediyor. Statista tarafından derlenen veriler ise hâlihazırda Facebook’un diğer sitelere sağladığı trafikte dramatik bir düşüş olduğunu gözler önüne seriyor.

Yukarıdaki tabloda görülebileceği üzere, web sitelerin Facebook’tan sağladıkları ziyaretçi trafiği 2017 yılının ikinci yarısında (2H ‘17) büyük bir düşüş yaşadı ve neredeyse yarı yarıya eridi.

Facebook’un kullanıcılar tarafından üretilen içeriklere haber akışında öncelik vermeye başlamasıyla, yayıncıların sosyal ağdan sağlayacakları ziyaretçi trafiğinin daha da düşmesi bekleniyor. Öte yandan, sürekli olarak dış sitelere sağladığı trafiği artıran Pinterest gibi alternatiflerin yayıncılar için daha cezbedici hale geleceği ve sosyal medya eforlarını bu gibi alternatif sosyal ağlara kaydıracakları tahmin ediliyor.

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