FETÖ itirafçısı sanığa 'son pişmanlık' cezası

Ankara’da devam eden FETÖ yargılaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Emniyet’te ve savcılıkta FETÖ irtibatını, bağlantılarını itiraf eden Ekonomi Bakanlığı’nda Dış Ticaret Uzmanı olan Mehmet Ö., mahkemede sözlerini inkar etti, hakkındaki iddiaları reddetti. FETÖ sanığı karar açıklandıktan sonra, “Tekrar dinleyin, konuşacağım” dedi, ancak cezaevine gitmekten kurtulamadı.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarında, Mehmet Ö. gözaltına alındı. OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de ihraç edilen Mehmet Ö., Emniyet ve savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. 2010’da yüksek lisans yapmak için kurumu vasıtasıyla Amerika’ya gittiğini ve 2 yıl kaldığını kaydeden Mehmet Ö.; Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı’nda çalışan örgüt üyeleriyle birkaç kez FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ziyaretine giderek sohbetlerine katıldıklarını belirtti. Mehmet Ö.’nün ifadesinde Adil Öksüz ile ilgili kısım ise dikkat çekti. ABD’de Gülen’e yaptıkları ziyaretlerden birini anlatan Mehmet Ö., Öksüz hakkında şunları söyledi:
“Arkadaşım Uğur A., telefon görüşmesi yaptıktan sonra tam olarak hatırlamadığım bir yerden Adil Öksüz olabileceğini değerlendirdiğimiz şahsı araca aldık. Burada herhangi bir tanışma faslı olmadı. Şahıs araca bindi ve beraber Fethullah Gülen’e gittik.”
Örgüte himmet adı altında para verdiğini belirten Mehmet Ö., FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığını da itiraf etti.
Evinde örgüt delili olarak sayılan 1 dolar ele geçirilen ve çok sayıda örgüt üyesini deşifre eden Mehmet Ö. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı terör örgüt üyesi olmak” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan Mehmet Ö., emniyet ve savcılık ifadelerini inkâr etti.
"LÜTFEN DİNLEYİN"
İfadesinin baskı altında alındığını iddia eden Mehmet Ö., örgüt üyesi olmadığını savundu. Sanığın avukatı, bu gelişme üzerine müdafilikten çekildi. Sanığın, emniyet ve savcılıktaki ifadeleri ile eldeki delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, Mehmet Ö.’yü üst sınırdan 9 yıl hapse mahkûm etti. Kararın açıklanmasının ardından şok olan sanık, “Lütfen tekrar dinleyin, konuşacağım” dedi. Ancak tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
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