FETÖ'nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ Ömer Pekin tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda, geçen hafta örgütün Gürcistan ve ‘entelektüel yapılanmaları’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde birçok adrese düzenlenen eşzamanlı baskınla 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Pennsylvania’da FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e Atalay Demirci ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin’in de bulunduğu öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İstanbul’da gözaltına alınan Pekin’in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve FETÖ’nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ olduğu ileri sürüldü. FETÖ’nün ‘entelektüel’ ve Gürcistan yapılanmalarının deşifre edilmesi için bilgiler veren gizli tanığın, Ömer Pekin’in yazdığı oyunları öncelikle Pennsylvania’da elebaşı Gülen’e sunduğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Pekin ile 9 kişi tutuklanırken, şüphelilerden 4’ü elektronik kelepçe, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.