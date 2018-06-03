Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar, Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybetti. “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nü desteklemek için gönüllü olarak görev yapan Filistinli en-Neccar, vurulmadan önce çekilen pek çok fotoğrafta yaralılara müdahale etmeye çalışırken görülüyor. Razan’ın ölümü Filistin’de büyük üzüntüye yol açarken İsrail’in sivillere ayırım gözetmeksizin uyguladığı şiddete bir kez daha tepki yağdı. Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, Filistinli hemşire Razan Eşref en-Neccar’ın ölümünü savaş suçu olarak nitelendirdi. Avad yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne destek olmak için gönüllü olarak görev yapan Filistinli kadın hemşire Neccar’ı doğrudan hedef almasının savaş suçu olduğunu belirtti.

‘HALKI İÇİN BEDEL ÖDEDİ’

İsrail’in gösteriler esnasında sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları hiçe saymaya devam ettiğine dikkati çeken Avad, “Şehit Neccar, insanlara ve halkına yardım etmek için hayatını bir bedel olarak ödedi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında birkaç kez yaralanmasına rağmen görevini yerine getirmekten geri kalmadı” ifadelerini kullandı. Avad, uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.

‘FORMAM TEMİZLERİN KANIYLA BOYANDI’ DEMİŞTİ

Gönüllü hemşire ya da Filistinlilerin ona taktığı isimle “yardım meleği”, 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinden iki gün sonra verdiği röportajda, İsrail askerlerince yaralanan Filistinlilere gönüllü bir şekilde müdahale etmenin kendisi için “kolay” bir karar olmadığını söylemişti. Neccar, görevini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayıp, “Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı. Ben bununla şeref duyuyorum” demişti.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Gazete Habertürk'ün haberine göre bölgede kurulan Sahra Hastanesi Müdürü Doktor Salah er-Rantisi, “Hemşire Razan, çok ağır yaralı olarak hastaneye getirildi. Razan’ın naif bedenine isabet eden kurşun, göğsünü delerek sırtından çıkmış” dedi.

100 YARALI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 40’ı gerçek mermiyle olmak üzere 100 Filistinlinin yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

FİLİSTİN’E KORUMA BM’YE SUNULABİLİR

Kuveyt’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansur El Katibi, ABD’nin cuma günü veto ettiği Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı BM Genel Kurulu’na götürmeyi düşündüklerini söyledi. Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto eden ABD, BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail-Filistin sorunu konusunda yine kilitlemişti.

ABD YALNIZ KALDI

ABD, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Gazze’deki şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu Hamas’ın kınanmasını istediği tasarısına hiçbir ülkeden destek alamadı. Konseyde tasarıya destek vermek için el kaldıran tek üye, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER