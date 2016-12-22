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Başbakan Binali Yıldırım yedek vekillik
GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım: Merak etmeyin kimse sizi öldürmez

Başbakan Binali Yıldırım, dün milletvekilleriyle genel merkezdeki kahvaltının ardından bir araya geldi. Anayasa değişikliği teklifindeki ‘yedek vekillik’ ile ilgili kaygıların dile getirilmesi üzerine Yıldırım, “Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez” yanıtını verdi. Önümüzdeki süreçte düzenlemenin ismi değişebilir

22 Aralık 2016 Perşembe, 03:21:36 Güncelleme: 09:14:32

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifini ele almak üzere AK Partili milletvekillerini genel merkezde topladı. Yıldırım’ın, AK Parti Genel Merkezi’ndeki kahvaltının ardından vekillerle bir araya geldiği toplantıda, Anayasa teklifinin komisyon süreci ve genel kurul takvimi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra milletvekillerine söz verildi. Yıldırım ile birlikte Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekillerinin önemli bir kısmı, teklifte yer alan yedek milletvekilliği konusunu gündeme getirdi. Yıldırım’ın, “Kimse sizin yerinize gelmiyor. İleride bir yer boşalırsa o doldurulacak. Endişe edilecek bir durum yok. Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez” dediği öğrenildi. “Yedek milletvekilliği” düzenlemesinin içeriğinin değil ama isminin değiştirilebileceği ifade edilirken, bu konuda MHP’nin de görüşünün alınması gerektiği belirtildi.

‘DOĞUŞTAN TÜRK’

Toplantıda, düzenlemede Cumhurbaşkanlığı’na seçilecek kişinin özellikleri arasında yer alan “doğuştan Türk vatandaşı olma” konusu da gündeme geldi. Bu konunun kişiler üzerinde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu kaydeden bazı milletvekilleri, itirazlarını dile getirdi. Toplantıda, bu ifadenin de değiştirilebileceği belirtildi. Seçilme yaşının 18’e düşürülmesinin AK Parti’nin 2002 yılından beri vaadi olduğu kaydedilirken, “18 yaşındaki gençler Meclis’i dolduracak değil” değerlendirmesi yapıldı.

Başbakan, değişiklik teklifinin referandum sınırı olan 330’u aşacağı yönünde değerlendirmede bulunurken de sadece AK Parti ve MHP’den değil, diğer partilerden de destek beklediklerini söyledi. Bazı milletvekilleri de teklifin 330’un üzerinde bir oyla genel kuruldan geçmesini beklediklerini ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, muhalefetten gelen “Fiili durum hukukileştiriliyor” eleştirilerine karşı milletvekillerini uyardı. Yazıcı, fili durum eleştirilerinin haksız ve dayanaksız olduğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanı görevlerini ve yetkilerini Anayasa’ya dayalı olarak kullanıyor. Dolayısıyla fiili durum eleştirileri, yorumları son derece yanlıştır. Söz konusu fiili durum değil, kaynağını mevcut Anayasa’dan alan yetkilerin kullanılmasından ibarettir” dedi.

Toplantının ardından Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’ne geçerek Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani onuruna öğle yemeği verdi. Daha sonra tekrar partiye dönen Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia’yı kabul etti. Kabulün ardından Başbakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) topladı.

‘TRAFİK KAZALARIYLA ÖLÜMLER YAŞANABİLİR’

Yedek milletvekilliğine ilişkin endişeler, TBMM Anayasa Komisyonu’na sunulan bilgi notunda da yer aldı. Notta, şunlar dile getirildi: “Giyotine dönüşme kapasitesi taşıyor. Bu sıfatın kullanılamayacağına ilişkin yasak getirilmesi gerekiyor. Yani bir milletvekili aday listesinde yer alan ancak geri sıralarda olanların kartvizitlerine ‘yedek vekil’ yazdırması ve bu sıfatla hareket etmesi engellenmeli. Ayrıca asıl milletvekilinin ölümüne bir şekilde sebep olmuşsa, onun asıl milletvekili olmaması gerekir. Aksi takdirde ‘trafik kazaları’ yaşanabilir. Yedek vekillik yerine ‘kontenjan adaylığı’ gibi başka tabirler kullanılabilir.”

 

Volkan Yanardağ / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 saat önce
    Geçmiş olsun.Bu aralar havalar soğuk.
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