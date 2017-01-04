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Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı

Zaman zaman araçlarını durdurarak trafiği kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:03:30 Güncelleme: 15:04:38 İHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerini ve otoban ücretlerini protesto eden kamyoncular, köprü yolunda eylem yaptı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında toplanan yaklaşık 30 kamyon sürücüsü, 3. köprü geçişi ve otoban ücretlerini protesto etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna giren kamyoncular, trafiği yavaşlattı. Zaman zaman araçlarını durdurarak trafiği kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların eylemleri sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    helal olsun
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