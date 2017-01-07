07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mersin
GÜNDEM

DEAŞ'lı Çeçenler Mersin'de yakalandı

Şüphelilerin yapılan sorgularında Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıkları öğrenildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:10:56 Güncelleme: 10:22:59

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a giderken sahte kimliklerle yakalanan 4 Çeçen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a giden 4 Çeçen'i Tarsus'ta gözaltına aldı. Türkiye'deki Suriyelilere verilen sahte geçici kimliklerle yakalanan M. H., A. R., F. A. ve H. A. adlı şüphelilerin yapılan sorgularında Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıkları öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beycan ÜÇKARDEŞ / MERSİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
El Bab sonrası Münbiç planı için görüşmeler sürüyor
GÜNDEM

El Bab sonrası Münbiç planı
TSK bugüne kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı
GÜNDEM

TSK açıkladı! İşte bugüne kadar öldürülen terörist ...
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı: İhaneti kimin yaptığını görmek için. ...
Fikri Işık: ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini biz ödüyoruz
GÜNDEM

Bakan Işık'tan bedelli askerlik yanıtı ve gençlere ...
Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu
Reina canisi, Özel Harekatçılara "mutfakta rehineler var" diyerek kaçmış
GÜNDEM

Rehine aldatmacası!
İstanbul'daki yoğun kar yağışı devam ediyor
GÜNDEM

İSTANBUL'DA KAR ALARMI!
Osmanlı hanedan reisi Osman Bayezid Osmanoğlu vefat etti
GÜNDEM

OSMANLI HANEDAN REİSİ OSMANOĞLU VEFAT ETTİ
Fırat Kalkanı'nda 12 DEAŞ hedefi imha edildi
GÜNDEM

12 HEDEF İMHA EDİLDİ, 21 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ
TEM'de TIR kazası
GÜNDEM

TEM'DE TIR KAZASI!

Karlı yolları traktörle aşan Ömer öğretmen işsiz kaldı
GÜNDEM

O ÖĞRETMEN ŞİMDİ İŞSİZ
DEAŞ'lı Çeçenler Mersin'de yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'LI ÇEÇENLER MERSİN'DE YAKALANDI