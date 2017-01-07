DEAŞ'lı Çeçenler Mersin'de yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a giderken sahte kimliklerle yakalanan 4 Çeçen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a giden 4 Çeçen'i Tarsus'ta gözaltına aldı. Türkiye'deki Suriyelilere verilen sahte geçici kimliklerle yakalanan M. H., A. R., F. A. ve H. A. adlı şüphelilerin yapılan sorgularında Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıkları öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beycan ÜÇKARDEŞ / MERSİN