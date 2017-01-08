Amine Demirtaş'ın ailesine ağır müebbet istendi

Batman’da “başkalarıyla görüştüğü” gerekçesiyle ağabeyinin darp edip elektrik verdiği 17 yaşındaki Amine Demirtaş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianameye göre 31 Temmuz 2016’da Huzur Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki Amine Demirtaş, telefonda başkalarıyla görüştüğü iddiasıyla ağabeyi Kasım Demirtaş (29) tarafından sopayla dövüldü. Ağabeyinin, üzerine su döktükten sonra elektrik verdiği Amine, evde hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı olarak ağabey Kasım Demirtaş ve baba M. Masum Demirtaş gözaltına alındı.

‘EZİYETLE ÖLDÜRDÜLER’

Savcılık, soruşturma sonucunda ağabey Kasım Demirtaş’a “eziyet çektirerek kardeşini kasten öldürmek”, Baba M. Masum Demirtaş ile tutuksuz anne Adalet Demirtaş’a “icrai davranışa eşdeğer ihmali davranışla eziyet çektiren alt soyu kasten öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

‘KORKUT DEDİM ÖLDÜRMÜŞ’

17 yaşındaki Amine’nin ölümünün ardından yıllar süren bir vahşet çıkmıştı. Genç kızın otopsisinde vücudunda eski darp izlerine rastlandı. Amine’nin daha önce ailesinden gördüğü işkenceler nedeniyle evden kaçarak Diyarbakır’daki akrabalarına sığındığı, ailenin daha sonra genç kızı eve kilitlediği ortaya çıkmıştı.

Vahşi cinayetin ardından “Facebook’tan B. isimli bir kişinin kendisine ulaştığını” söyleyen ağabey Kasım Demirtaş ifadesinde şunları söylemişti: “Kardeşimin kötü yollarda olduğunu ve başkalarıyla görüştüğünü söyledi...

Sinirlenince tokat, tekme ve sopayla kafasına, vücudunun her yerine birçok kez vurdum. En sonunda korkutmak için üzerine su döktüm. Evde bulunan siyah kabloyu aldım, bir tarafını üçlü prize taktım, diğer tarafını diz altlarına, bacaklarına 5-6 kez değdirdim. Yere düşüp bayıldı...” Baba M. Masum Demirtaş ise, oğlundan kardeşini korkutmasını istediğini ancak eve gittiğinde kızının öldüğünü gördüğünü anlatmıştı.

Bulut KUTLU/BATMAN