Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç için müebbet hapis istemi

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde silahla vurarak öldüren Sinem Koç hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Savcı Koç hakkında, "Tasarlayarak kasten insan öldürmek", "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi.

"Melekler ile yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanında seminer vereceği ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan Sinem Koç isimli kadın tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.

GÖZLEM ALTINA ALINMIŞTI

Olay yerinden kaçan Koç annesinin ihbarı üzerine yakalanarak çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Hakimlik, Sinem Koç'un intihar ve zarar verme tehlikesi bulunduğunu belirterek akıl hastası olup olmadığının tespiti için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar vermişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık Sinem Koç hakkında, "Tasarlayarak kasten insan öldürmek", "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi. Hazırlanan iddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin kabul etmesi durumunda Sinem Koç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYI BEN PLANLADIM

Şüpheli Sinem Koç, nöbetçi Sulh ceza Hakimliğine verdiği ifadesinde, "Maktulun ofisine gittim. Onu öldürmem için kimse telkinde bulunmadı. Olayı ben kendim planladım. Maktul ‘Karanlığı atın meleklerle yaşamak' kitabında kendi düşüncelerini bastırmaktadır. Ben kendisini öldürmekle benim gibi bir çok kişinin aynı problemleri yaşamasını engellemiş oldum. Beki Şükran Erikli isimli şahsın seminerlerine katıldım. Daha sonra şeytan ve diğer varlıkları görmeye başladım. Ve son iki aydır uyuyamamaya başladım" demişti.

Serdar KULAKSIZ - İSTANBUL

Ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli