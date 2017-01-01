Hrant Dink cinayeti davasında 2 astsubay tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün talimatıyla Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Hacı Şefik Şimşek ile Bekir Yokuş, kasten öldürme, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak, ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 2. Sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya sevk yazısında, istihabaratçı astsubay Hacı Şefik Şimşek'in cinayet tarihinde, tutuklu şüpheli Ecevit Emri ile aynı ekipte, istihbaratçı astsubay Bekir Yokuş'un ise tutuklu şüpheli Yavuz Karakaya ile cinayet öncesinde ve sonrasında olay yerinde tetikçi Ogün Samast ve maktul Dink'i izledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri tespit edildiği belirtildi.

Ogün Samast'ın 20 Ocak 2017'de Samsun Otogarından Trabzon'a gitmek için bulunduğu otobüste yakalanmasından 1 saat önce Trabzon Jandarma İl Komutanlığınca, Bölge Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığına Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, istihbarat görevlisi Gazi Günay, İl Jandarma Komutanı albay Ali Öz imzalı ‘Haber Kayıt ve Bildirim Formu'nda "Dink'in öldürülme eylemini Yasin Hayal'in organize ettiği, şahısların 4 kişi olduğu ve açık kimlik bilgilerinin tespit edilemediği, İstanbul'a giderek evi ile Agos Gazetesi arasındaki güzergahın keşfinin yapılarak krokilerini hazırladıkları, olayda kullanılan silahın temin edilmesi için Hayal'e 500 Lira para gönderildiği ve Ardeşen el yapımı silah temin ettiği, Dink'i öldüren kişinin Hayal'in yakın arkadaşı Ogün Samast olduğu" bilgilerinin yer aldığı belirtildi.



Ancak, Hrant Dink cinayetinin işlendiği İstanbul'daki emniyet İstanbul İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca, Samast'ın yakalanıp sorguya alınıncaya kadar, Hayal'in Dink'i öldürme eylemini organize ettiği, şahısların 4 kişi olduğu, Samast'ın üzerinde Ardeşen yapımı silah olduğunun bilinmediği, Dink cinayetinin keşif faaliyetinin, verilerin uzun süren analizlerinin sonucu tespit edilebildiği belirtildi.



26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dink cinayetinde Jandarmanın ihmaline ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, tutuklanan 2 astsubay ile birlikte Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, 3 albay ile birlikte 26 oldu. 28 Mart 2017 tarihinde, Ogün Samast ile Türk Bayrağı önünde fotoğraf çektirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan gazeteci Muammer Ay, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı KOM Şube müdürü Murat Bayrak, astsubay Yüksel Avan, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı İstihbarat şube müdürü Birol Ustaoğlu, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube nöbetçi amiri Ahmet Çetiner, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü emniyet amiri Metin Balta, FETÖ üyeliği ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.



GÜLEN İLE SAVCI ZEKERİYA ÖZ'E YAKALAMA ÇIKARILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 22 Mart 2017 tarihinde, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, firari terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında FETÖ yöneticiliği ve kasten adam öldürme, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat Halil İbrahim Koca hakkında ise FETÖ üyeliği ve kasten adam öldürme suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.