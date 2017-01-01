16 NİSAN 2017
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Diyarbakır'da silahlı kavga

Çermik ilçesinde akraba oldukları bildirilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:38:09 Güncelleme: 11:39:09 AA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32) ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    YİYİN BİRBİRİNİZİ
  • Misafir 41 dakika önce
    Protein şart. İnsanlar güçsüz. Sinirleri zayıf. Kas gücü olmadığı için silaha sarılıyor.
  • Misafir 1 saat önce
    Allah akillar versin
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