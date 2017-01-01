Diyarbakır'da silahlı kavga

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32) ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı.
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafir 17 dakika önceYİYİN BİRBİRİNİZİ00
-
Misafir 41 dakika önceProtein şart. İnsanlar güçsüz. Sinirleri zayıf. Kas gücü olmadığı için silaha sarılıyor.00
-
Misafir 1 saat önceAllah akillar versin00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER