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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar

"1-0 veya 5-0 önemli değil. Önemli olan maçı kazanmaktır"

18 Nisan 2017 Salı, 19:15:00 Güncelleme: 19:29:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN İnternational'a konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldığını söyledi.

Erdoğan, referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede "'14-15 yıldır diktatör var' diyorlar. Diktatörlükte başkanlık sistemi olacak bir şey değil. 1-0 veya 5-0 önemli değil. Önemli olan maçı kazanmaktır." dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    adamsın Allahına kurban
  • Misafir 4 dakika önce
    adamın ham maddesi RTE.
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