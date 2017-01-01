Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN İnternational'a konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldığını söyledi.

Erdoğan, referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede "'14-15 yıldır diktatör var' diyorlar. Diktatörlükte başkanlık sistemi olacak bir şey değil. 1-0 veya 5-0 önemli değil. Önemli olan maçı kazanmaktır." dedi.