CHP'de olağan kurultay tarihi öne çekildi!

Referandum sonrası milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin ardından il başkanlarıyla önceki gün buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin öneri ve taleplerini dinledi. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre yaklaşık 8 saat süren basına kapalı toplantıda, bazı il başkanlarının yeni yol haritası için olağanüstü kurultayın toplanmasını talep ettikleri öğrenildi.

Bu talebe konuşmasının sonunda yanıt veren Kılıç- daroğlu, normalde 2018 yılında yapılması gereken olağan kurultay sürecini öne çekeceklerini belirtti: “Olağan kurultay sürecini hemen başlatacağız. 2017’nin kasım veya aralık ayında bu süreci tamamlayacağız. 2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Tüzük ve programın yenilenmesi için de bu süreçte atılması gereken her türlü adım atılacak.”

ŞOK İSTİFA TALEBİ

Toplantıda, Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder’in konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Güder, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e yüklenerek, kendisine düşman olanların genel merkez tarafından yönetime getirildiğini, ailesinin onuruyla oynandığını söyledi. Bingöl’ün telefonda kendisine “Seni artık sırtımda taşıyamam” dediğini ileri süren Güder, “Sen kimsin ki beni sırtında taşıyacaksın? Örgütü taşıyamayan bir kişi, o koltukta oturmamalı. Hemen istifa etmeli. Eğer istifa etmeyeceksen de ilk kurultayda seçilmemen için elimden geleni yapaca- ğım” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SAHİP ÇIKTI

Sert tartışmanın ardından Kılıçdaroğlu, “MYK üyeleri özverili bir şekilde kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışıyorlar. Özellikle Tekin Bey, gece gündüz demeden uğraşıyor. Ayrıca en zor görev onun. Yaptığı iş kolay değil. Biz de kendisiyle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” diyerek tartışmaya nokta koydu.

CHP Lideri, toplantının sonunda il başkanlarına referandum öncesi kullanılan yapıcı dili sürdürmeleri talebini iletti.

BAYKAL'LA SÜRPRİZ BULUŞMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün sürpriz bir görüşmeye imza atarak, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile buluştu. Genel merkezde saat 14.00’te başlayan buluşmanın Baykal’ın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi. Görüşmenin, Baykal’ın yarın bir televizyon kanalında katılacağı canlı yayın öncesi yapılması dikkat çekti. Buluşmada, Baykal’ın referandum sonuçları hakkında görüşlerini aktardığı ve bundan sonra partinin Meclis zemini ve kamuoyunda izlemesi gereken yol haritası konusunda önerilerini dile getirdiği bildirildi. Baykal, referandumun ardından yaptığı açıklamada, “Maç henüz bitmedi. Ofsayttan bir gol attıklarını düşünüyorlar. Daha ortada 45 dakika var. Yani 2.5 yıl var. Millet o kararı 2019’da verecek” demişti.