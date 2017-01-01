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İstanbul Boğazı'nda Rus gemilerine füzeli saldırı alarmı

Rus savaş gemilerinin geçişi sırasında, karaya en yakın olduğu ve saldırı düzenlenebilecek 146 ayrı güvenlik noktası belirlendi

16 Mayıs 2017 Salı, 09:00:36 Güncelleme: 09:18:13 HABERTURK.COM

İstihbarat birimleri, terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemilerine yönelik füzeli ve uzun namlulu silahlarla saldırı planladığı bilgisini aldı

İstihbarat üzerine İstanbul polisi, Boğaz çevresinde karadan saldırı yapılabilecek noktaları araştırdı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Rus savaş gemilerinin geçişi sırasında, karaya en yakın olduğu ve saldırı düzenlenebilecek 146 ayrı güvenlik noktası belirlendi. Füze veya uzun namlulu silahla saldırı düzenlenme ihtimali bulunan yerlerde güvenlik noktası oluşturuldu. Rus gemilerinin geçişi sırasında denizden ve havadan da koruma sağlanıyor. Saldırı ihtimali üzerine savaş gemilerine İstanbul Boğazı’ndan geçişleri sırasında 1 polis helikopteri ve 2 hücumbot eşlik ediyor. Gemilerin geçişi sırasında İstanbul Boğazı’nda adeta kuş uçurtulmuyor.

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