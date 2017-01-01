Manisa'da sokak köpeğine işkence!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 genç önce gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğine saldırttı ardından da köpeği bıçakladı. Yaralanan sokak köpeği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre olay 19 Mayıs gecesi Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, 3 genç gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise zavallı hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı. Gördüğü işkence nedeniyle yaralanan köpek çevredekilerin haber vermesi sonrası hayvan barınağına kaldırıldı. Sokak köpeğinin Manisa Muradiye Geçici Hayvan Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri izledikten sonra açıklama yapan Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Videoyu izlediğimizde gençlerimizin şiddet dürtülerine hakim olamadıklarını bir kez daha gördük. Bu ve bunlar gibi gençler yüzünden evlerinde el bebek gül bebek büyüttükleri pitbullları için gözyaşı döken birçok aile biliyoruz. İçlerindeki bastırılmış şiddet duygusunu besledikleri bu ırk köpekler ile dışarı vuran bu gençlerin biran önce psikolojik ve psikiyatri testlerine tabii tutularak akli dengelerinin yerinde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.



Pitbull cinsi köpeklerin aslında vahşi olmadıklarını sözlerine ekleyen Yılmaz "Bu videoda gördüklerimiz insanları asla korkutmasın. Pitbulllar vahşi hayvan değil, onları vahşileştiren ve hırçınlaştıranlar ne yazık ki sahipleridir. Bu videoda buna canlı şahit oluyoruz. Şuan Amerika'da ve bir çok Avrupa ülkesinde pitbulllar gerek askeriyede gerek poliste ve bir çok kamu alanında kullanılmaktadır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde bir çok aile bu köpekleri çocuk bakıcısı olarak kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

MANİSA VALİSİ'NE ÇAĞRI

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e çağrıda bulunan Yılmaz, "Bu çocukların biran evvel bulunarak gerekli cezai işlemlerin uygulanması rica ediyoruz. Bir daha hayvan beslememeleri için ilgili kanunun ilgili maddelerince gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını istiyoruz. Bugün bir hayvana zarar veren kimlikler karşılığında ceza olmadığını düşündükleri için bu suçu işlemektedirler Ancak bu çocuklar içlerindeki bastırılmış şiddet duygusunu ileride başka gençlerimiz ve çocuklarımızın üzerinde ortaya çıkartabilirler" dedi.

Yılmaz ayrıca sokak köpeğine işkenceyle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına da şikayette bulunduklarını söyledi.