ANKARA’da önceki gece akıl almaz bir cinayet yaşandı. Yasin B. ile kız arkadaşı Züleyha B.’nin içinde bulunduğu araca yaklaşan ve elinde av tüfeği olan bir kişi, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz?” diyerek Yasin B.’yi öldürüp Züleyha B.’yi araçla birlikte kaçırdı.

Olay, önceki gece yaşandı. Aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşı Züleyha B. ile babasına ait araçla İmrahor Vadisi’ndeki boş bir araziye giden Yasin B., burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürüldü.

ARAÇTAN ATLAYIP KURTULDU

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre araca yaklaşarak içeride sohbet eden 2 gence, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz? Sizi gördüm” diyen 50 yaşlarındaki bir kişi, kendisine tepki gösteren 26 yaşındaki Yasin B.yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Ardından aracı gasp eden saldırgan, Züleyha B.’yi kaçırdı. Saldırgan, araçtan inmek isteyen genç kıza, “Seninle az işim var” diyerek inmesine izin vermedi.

Araçtan atlayarak kaçan Züleyha B., Akdere Polis Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu. Züleyha B. ile olay yerine giden polis ekipleri, Yasin B.’nin öldüğünü tespit etti. Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.