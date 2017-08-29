İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, İstanbul'da beklenen fırtınaya ilişkin uyarılarda bulundu

İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,"Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz durumundayız. AKOM bu konu ile ilgili hazırlıklarını yaptı, çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımız da hassasiyet gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz. "dedi.

"BUGÜN VE GECE YARISI SÜRECEK FIRTINA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.

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