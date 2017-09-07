İstanbul’da 4 Nisan 2016’da MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat ekipleri, filmleri aratmayan çok gizli bir operasyon yaptı. Rus uyruklu lurii Anisimov (52) ve Aleksandr Smirnov (55) adlı kişiler gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre operasyonun adı, ‘Kama’ydı. Bu ismin verilmesinin nedeni ise 5 ay öncesinde, Kasım 2015’te Başakşehir’de Çeçen komutan Abdulvahid Edelgiriev’in kamayla öldürülmesiydi. Edelgiriev, evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan silahı tutukluluk yapınca Edelgiriev’i üzerinde taşıdığı kamayla katletmişti. Operasyonda yakalanan Rus ajanların üzerinden sahte olduğu belirtilen Interpol kimliği, çok sayıda Rus devlet görevlisine ait fotoğraflar, USB bellek, numara ve PIN/PUK bilgileri telefonlara yapıştırılmış vaziyette 5 telefon, ardışık seri numaraları olan Amerikan Doları çıktı.

Tutuklanan Ruslarla ilgili Şubat 2017’de iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların “Devletin gizli kalmış bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmeye teşebbüs etmek”, “Tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım etmek” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 37 yıl hapisleri istenirken cinayete ilişkin de çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

CİNAYETTE ÜÇ TETİKÇİ YER ALDI

İddianameye göre Anisimov, Smirnov ve hakkında yakalama kararı bulunan Aleksandr Nasyrov, Edelgiriev cinayetinde öncü ekip olarak yer aldı. Öncü ekip, yer keşfi, operasyonun planlaması ve lojistik konusunda destek verdi. Suikast planının tamamlanmasından sonra İstanbul’a gelen tetikçiler Andrei Sholkhov, Dimitri Bodrov ve Vladimir Voronon cinayeti işledi.

Iurii Anisimov - Aleksandr Smirnov

İddianamede Anisimov ile Smirnov’un, ajanlar Aleksander Zharkov ile Nadim Ayupov ile bağlantılarına da dikkat çekildi. Anisimov ve Smirnov’un Zharkov ve Ayupov ile farklı zamanlarda Türkiye’ye birlikte geldikleri de ortaya çıktı. Zharkov ile Ayupov, 2011’de Zeytinburnu’nda 3 Çeçen’in öldürülmesinin baş aktörlerinden ikisiydi.

ADIM ADIM CİNAYET

- Öncü ekip Smirnov, Anisimov ve Nasyrov 11 Ekim 2015’te İstanbul’a giriş yaptı. Ekibin elebaşı Nasyrov’du. Nasyrov 2 gün arayla beyaz renkli 2 aracı birer ay kullanmak üzere kiraladı.

- Yalova’ya giden şüpheliler araçları otoparka bıraktı. Öncü ekip 16 ve 17 Ekim’de Türkiye’den çıkış yaptı.

- Tetikçilerden Sholkhov ve Bodrov 23 Ekim’de, Voronon ise 26 Ekim’de İstanbul’a geldi.

- Sholkhov ile Bodrov aynı gün Başakşehir’de bulunan bir rezidansta 2 haftalığına ev kiraladı.

- Yalova’da araçları alan tetikçiler, 27 Ekim ile 29 Ekim günü olay bölgesine giderek son keşif faaliyetini gerçekleştirdi.

- 1 Kasım’da yüzü maskeli 2 kişi arabadan inerek Edelgiriev’e ateş etti. Yaralanan Edelgiriev’i defalarca bıçaklayarak öldüren tetikçiler aynı araçla kaçtı.

- Saldırganlar Güvercintepe Mahallesi Güler Sokak’ta diğer araca geçerek izlerini kaybettirdi.

- Sholkhov, Bodrov ve Voronon olay günü Atatürk Havalimanı’na giderek İtalya’ya çıkış yaptı.

HABERTÜRK’ün operasyona ilişkin haberinde, ajanların keşif görüntüleri de yer almıştı

7 ÇEÇEN’İN ÖLDÜRÜLMESİNDE GÖREV ALDILAR

Edel girie v cinayetinde öncü ekipte yer alan Anisimov ve Smirnov ile tetikçi Sholkhov’un geçmiş yıllarda İstanbul’a gelişlerinde işlenen cinayetler şöyle sıralandı:

- Edil Sultanov cinayeti: Anisimov ve Smirnov, Sholkhov ile 21 Ağustos 2008’de Atatürk Havalimanı’na geldiler. Smirnov ve Anisimov 28 Ağustos’ta, Sholkhov 4 Eylül’de ayrıldı. Hemen ardından 6 Eylül günü Çeçen asıllı Edil Sultanov öldürüldü.

- İslam Canıbekov cinayeti: Anisimov, Aleksander Zharkov’la 30 Kasım 2008’de Atatürk Havalimanı’na gelip 2 Aralık’ta ayrıldı. 7 gün sonra yani 9 Aralık’ta Kafkas Emirliği mensubu İslam Canıbekov öldürüldü.

- Ali Osaev cinayeti: Anisimov ve Smirnov, Rus ajan Nadim Ayupov’la 23 Şubat 2009’da İstanbul’a geldi. Anisimov ve Smirnov 24 Şubat’ta ayrıldı. 2 gün sonra, 26 Şubat’ta Kafkas emirliği mensubu Ali Osaev öldürüldü.

- 3 Çeçen’in öldürülmesi: Anisimov 26-27 Temmuz 2011’de, Aleksander Zharkov 22-25 Temmuz ile 2-5 Eylül’de Türkiye’ye giriş çıkış yaptılar. Nadim Ayupov 21 ile 26 Temmuz 2011 ve 31 Ağustos 2011 tarihlerinde Türkiye’ye giriş-çıkış yaptı. 16 Eylül 2011’de Zeytinburnu’nda 3 Çeçen komutan Berk-Haz Musaevi, Rustam Altemirol ve Zavrbek Amriev öldürüldü.