Hamas liderinden Filistinlilere 'yeni intifada' çağrısı!

Hamas lideri İsmail Haniye, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili konuştu.

Haniye tüm Filistinlilere İsrail'e karşı 'yeni bir intifada' çağrısı yaptı.

Arapça 'ayaklanma' anlamına gelen intifada kavramı, Filistinlilerin ele geçirilen topraklar nedeniyle İsrail'e karşı ayaklanmasını anlatmak için kullanılıyor.

Filistin mücadelesi tarihinde ilki 1987-1993 yılları arasında ikincisi 2000-2005 yılları arasında olmak üzere iki intifada bulunuyor.

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