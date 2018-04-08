Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlarla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada; 2012 yılında MİT Müsteşarı’nın savcılıkça ifadeye çağrılmasına ilişkin krizin ayrıntılarını aktarmış, “Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti. Ama onlar şunu bilmiyordu. Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs Elhamra Sarayı’na gitme imkânınız olursa, İçişleri Bakanı’m aslında, böyle bir peyderpey seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Elhamra Sarayı’nın içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘La galibe illallah.’ Hâlâ yazıyor orada, ‘Allah’tan başka galip yoktur’. Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp bölgeleri daha da daraltmak suretiyle, muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var” açıklamasını yapmıştı.

Bu kapsamda, ilk yurtdışı gezisine katılacak muhtarlar yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine gidiyor. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre 10-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek yolculuğun tüm masrafları, İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. 5 ilden 50 muhtarın katılacağı ilk gezide, Trabzon’dan da 10 muhtar yer alacak. Geziye katılacak olan Trabzonlu muhtarların görüşleri şöyle:

- Arsin Yalı Mahallesi Muhtarı Halil Gürsoy: İlk kez yurtdışına çıkacağım. Heyecanlıyız tabii. Farklı ülke, farklı insanlar, farklı kültürlerle tanışacağız. İspanya’nın Endülüs bölgesi bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Buralar gelişmiş ülkeler. Bizim için yararlı olacak.

- Tonya Kayacan Mahallesi Muhtarı Cemil Yılmaz: Bu gezi eğlence amaçlı bir seyahat değil. Vur patlasın, çal oynasına gitmiyoruz. Bu siyasi bir gezi de değil. Aramızda farklı siyasi görüşte olan arkadaşlarımız da var.

- Düzköy Gökçeler Mahallesi Muhtarı Erdal Lermioğlu: İlk olmaktan mutluyuz. Gittiğimiz yer dünyada görmek istediğim bir yerdi. Endülüs bölgesi bir dönem İslamiyet’in yaşatıldığı, daha sonra birçok kavimlerin iç içe yaşadığı önemli bir bölge. Dünyanın en büyük camisi olan 1200 direkli bir camiyi de göreceğiz.

1232 yılında yapımına başlanan, daha sonra yapılan eklentilerle bugünkü muhteşem görünümüne kavuşan Elhamra Sarayı Granada’da.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER