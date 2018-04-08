Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlarla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada; 2012 yılında MİT Müsteşarı’nın savcılıkça ifadeye çağrılmasına ilişkin krizin ayrıntılarını aktarmış, “Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti. Ama onlar şunu bilmiyordu. Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs Elhamra Sarayı’na gitme imkânınız olursa, İçişleri Bakanı’m aslında, böyle bir peyderpey seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Elhamra Sarayı’nın içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘La galibe illallah.’ Hâlâ yazıyor orada, ‘Allah’tan başka galip yoktur’. Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp bölgeleri daha da daraltmak suretiyle, muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var” açıklamasını yapmıştı.
Bu kapsamda, ilk yurtdışı gezisine katılacak muhtarlar yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine gidiyor. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre 10-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek yolculuğun tüm masrafları, İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. 5 ilden 50 muhtarın katılacağı ilk gezide, Trabzon’dan da 10 muhtar yer alacak. Geziye katılacak olan Trabzonlu muhtarların görüşleri şöyle:
- Arsin Yalı Mahallesi Muhtarı Halil Gürsoy: İlk kez yurtdışına çıkacağım. Heyecanlıyız tabii. Farklı ülke, farklı insanlar, farklı kültürlerle tanışacağız. İspanya’nın Endülüs bölgesi bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Buralar gelişmiş ülkeler. Bizim için yararlı olacak.
- Tonya Kayacan Mahallesi Muhtarı Cemil Yılmaz: Bu gezi eğlence amaçlı bir seyahat değil. Vur patlasın, çal oynasına gitmiyoruz. Bu siyasi bir gezi de değil. Aramızda farklı siyasi görüşte olan arkadaşlarımız da var.
- Düzköy Gökçeler Mahallesi Muhtarı Erdal Lermioğlu: İlk olmaktan mutluyuz. Gittiğimiz yer dünyada görmek istediğim bir yerdi. Endülüs bölgesi bir dönem İslamiyet’in yaşatıldığı, daha sonra birçok kavimlerin iç içe yaşadığı önemli bir bölge. Dünyanın en büyük camisi olan 1200 direkli bir camiyi de göreceğiz.
1232 yılında yapımına başlanan, daha sonra yapılan eklentilerle bugünkü muhteşem görünümüne kavuşan Elhamra Sarayı Granada’da.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.