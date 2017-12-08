Ilgaz Dağı iddiasına ilişkin valilikten açıklama

Kastamonu Valiliği, Ilgaz Dağı oteller bölgesinde bulunan hiçbir otelin heyelan tehdidi altında bulunmadığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan kayak tesisinde heyelan tehlikesi olduğuna yönelik haberler yer aldığı hatırlatıldı. Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan kayak merkezinin 2008 yılında Türkiye Kayak Federasyonuna 10 yıllığına devredildiği belirtilen açıklamada, ulusal basında bölgede heyelan olduğu yönündeki haberler üzerine alanda gözlem yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan gözlem sonucunda kayak pistinde yeni meydana gelen bir heyelan belirlenmemiştir. Ilgaz Dağı oteller bölgesinde bulunan hiçbir otel, herhangi bir heyelan tehdidi altında değildir. Basında yer alan haberlerde bahsedilen tesisler konaklama tesisleri olmayıp, iyileştirme çalışmaları yapılan alanlardır. Bu hususlar, Türkiye Kayak Federasyonunca yapılan açıklamada da detaylı olarak izah edilmiştir. Pistin kayak yapılmasına engel olacak ya da engel bir durum olduğuna yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığından ulaşmış herhangi bir yazı bulunmamaktadır."

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