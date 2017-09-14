Irak'ın güneyindeki Nasıriye şehrinde eş zamanlı intihar saldırıları düzenlendi.

İlk belirlemelere göre olayda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İntihar bombacıları, bir otoyolda bulunan restorana ve polis karakoluna saldırı düzenledi. Saldırganın restorandakilerin olduğu bölümde patlayıcı yeleğini patlatarak olayı düzenlediği belirtildi.

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