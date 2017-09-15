İsrail, IKBY'yi neden destekliyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün Irak’ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediklerini açıklamıştı.
Gazete Habertürk uzmanlara İsrail’in IKBY’ye desteğinin yaratacağı Ortadoğu denklemini sordu. İşte gelen yanıtlar:
Şalom Gazetesi Yazarı Karel Valansi:
"İsrail'in Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına desteği yeni değil. 3 yıl önce, Tel Aviv'de Institute for National Security Studies'in düzenlediği bir toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konudaki desteğini, ABD'nin Irak'ın bütünlüğünü korumayı istediğini bilmesine rağmen, açıklamıştı. Tabii burada Hamas konusunda Ankara'ya verilen mesajı da görmezlikten gelmek imkânsız. Öte yandan tek destek İsrail'den de gelmiyor. Suudi Arabistan da Iraklı Kürtlerin referandum taleplerini destekliyor görünüyor. Bu durumu, Türkiye'yi cezalandırma olarak okuyorum. Katar krizinde, Katar tarafını seçen Ankara'yı en acıtacak noktasından vurmaya çalışıyor, yoksa Kürtlerin geleceği için pek endişelendiğinden değil. İsrail kurulacak bir Kürt devletini ekonomik ve stratejik açıdan doğal bir müttefik görüyor. Ancak Türkiye ile ilişkilerini yeni rayına koymaya başlayan İsrail, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan böyle bir konuda Ankara ile ters gitmeyi göze alır mı? Asıl sorulması gereken soru burada."
El Şark Forumu Direktörü Galip Dalay:
“İsrail tarihi boyunca desteği, Arap olmayan ülkelere yönelikti. 70’lerde İran ile arası iyiydi, Türkiye ile 90’larda arası iyiydi. İlişkilere zarar vermemek için Kürtlerin bağımsızlığına o zamanlar destek veremezdi. Ancak şimdi kendisine Arap olmayan potansiyel bir komşu ülke arayışı var. Ürdün de IKBY’yi referandum yapmaları durumunda tanıyacaklarını söylemişti. Ulusalcı bir politikadansa mezhepçi yaklaşımı tercih eden Suudi Arabistan’ın IKBY’ye desteği de muhtemel. Zira bir Şii yönetimdense Sünnileri tercih edecektir. Barzani de Sünni kartını kullanmak isterse Körfez’de epey bir destek bulacaktır."
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