İstanbul'da fidye operasyonu

Hindistan'dan İstanbul'a turist olarak gelen 24 yaşındaki genç mühendis S.S., 1'i Hintli 4'ü Pakistanlı 5 kişilik çete tarafından kaçırıldı. Çete 84 bin dolara denk gelen 550 bin Hintistan Rupisi istedi. Çete, S.S.'nin kaçırıldığına inanmayan aileye, canlı görüntü ile yaptıkları işkenceyi izletti. Şikayet üzerine devreye giren polis, 6 saat içinde filmleri aratmayan operasyonla genç mühendisi kurtardı. S.S., kendisini kurtaran polisleri görünce gözyaşlarını tutamadı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir fidye operasyonu düzenlendi. Hintistan'da üst düzey bir bürokratın oğlu olan makine mühendisi S.S. (25) Türkiye'de bulunan bir kız arkadaşının tavsiyesi üzerine turist olarak 18 Ekim'de İstanbul'a geldi. Genç mühendis, kız arkadaşı tarafından Hintli sevgilisi Ravinder S.'nin Esenler'deki evine götürüldü. Burada bir süre kalan S.S.'ye, daha sonra uygun diye, başka bir ev gösterildi. Yeni ev eşyası almak için kendisine sözde yardımcı olmaya çalışan Ravinder, mühendisi Pakistanlı Adnan S.'yle tanıştırdı. Adnan S., 30 Kasım günü S.S'yi yanına alarak eşya bakma bahanesiyle Arnavutköy'de bir eve götürdü.



CANLI İŞKENCE YAYINI YAPTILAR



Bir apartmanın bodrum katına götürülen S.S., burada Pakistanlı Kamer A., İmran A., Tarık M. adlı kişilerle karşılaştı. Bu kişiler tarafından alıkonulan S.S, önce dövülüp sonra elleri ve ayakları iple bağlandı. Daha sonra içlerinden biri Ravinder S.'yi aradı. S.S'yi kaçırdıklarını söyledi. Bu telefonun ardından Ravinder, aileyi arayarak, S.S'nin kaçırıldığını, kaçıranların 84 bin dolar değerinde olan 550 bin Hintistan Rupisi fidye istendiklerini anlattı. Ailenin kaçırıldığına inanmaması üzerine çete üyeleri aileyi görüntülü aradı. Aile çocuklarına yönelik şiddet görüntüsünü canlı izledi. Ravinder S., evdeki Pakistanlı çete üyelerini arayarak, "Aile inanmazsa parmaklarını kesin, keserken görüntüyü canlı izlettirin" talimatını verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Aile, 1 Aralık'ta Hindistan'daki konsolosluk aracılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Bunun üzerine Asayiş Şube Rehine Kurtarma ve Müzakare Timi çalışma başlattı. Polis önce telefonları inceledi. Ailenin Arnavutköy'de ankesörlü bir telefondan arandığını belirledi. Telefon kulübesine yakın yabancıların kaldığı 70 daire mercek altına alındı. Yapılan araştırmanın ardından ev tespit edildi. Bodrum katındaki eve düzenlenen baskında S.S, yerde elleri ve ayakları bağlı olarak perdeyle ayrılmış bir bölümde bulundu. S.S, polise yapılan başvurudan 6 saat sonra, kurtarıldı. Genç mühendis, kendisini kurtaran polisleri karşısında görünce sevinç gözyaşları içinde polise sarıldı. Evde bulunan 4 Pakistanlı gözaltına alındı. Pakistanlıları organize ettiği belirlenen Hindistanlı Ravinder S. de Esenler'de yakalandı.



KABUSTAN SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Kurtarılan S.S, önce hastaneye sonra da emniyete götürüldü. Hindistan konsolosluk yetkilisine teslim edil S.S, ülkesine döndü. 5 kişilik çete emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.