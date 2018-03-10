İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis vapur seferlerinde iptallere neden oluyor.



Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11:50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

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