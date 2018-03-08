Fransız Kültür Merkezi önünde 19.30'da toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

Yağmura rağmen yürüyüşe binlerce kadın katılırken, bazı kadınların yağmurdan korunmak için şemsiye taşıdıkları görüldü.

Polis, yürüyüş nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, yürüyüşe katılmak için gelenlerin çantaları ve üzerlerini aradı.

Tünel Meydanı'na kadar devam edecek olan kadınların yürüyüşü devam etti.

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