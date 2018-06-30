24 Haziran seçimleriyle ilk kez Meclis'e giren İYİ Parti'de Meclis Grup Başkanı için çalışmalar sürüyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın Meclis Grup Başkanı olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in Meclis dışı kalması sonrası grup başkanlığı için çalışmalar sürüyor. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, TBMM İçtüzüğü'nde planlanan değişiklik yapılırsa, Akşener partisinin grup başkanı olabilecek.

Çifte seçimin hemen ardından, Akşener’in Meclis’te kendisine vekalet edecek ismin de kadın olmasını istediği konuşuluyor. Akşener’in, grup başkanı olarak Ankara Milletvekili Şenol Bal’ı düşündüğü belirtiliyor.

Mevcut içtüzüğe göre, dışarıda kalan genel başkan grup başkanı olamıyor. Ancak içtüzükte bu yönde değişiklik planlandığı ifade ediliyor.

Meclis’te 43 vekille temsil edilen İYİ Parti, ayrıca parti grup başkanının yanı sıra, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini de belirleyecek. Aldığı oy oranı nedeniyle İYİ Parti’ye TBMM Başkanvekilliği görevinin düşmeyeceği, sadece 16 kişilik Meclis yönetiminde kâtip üyelik verilebileceği belirtiliyor.