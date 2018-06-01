Hepimizin taksi şoförleriyle ilgili anlatacakları vardır. Bunlar genelde hoş tecrübeler değildir. Sağanak yağmurda siz sırılsıklam ıslanmışken, boş geçen, durması için yaptığınız tüm el kol hareketlerinize rağmen size aldırış etmeden basıp giden, gitmek istediğiniz yönü beğenmeyen, kısa mesafe diye söylenen, bangır bangır çalan müziğini biraz kısmasını rica ettiğinizde “çat” diye kapatarak ağzınızın payını veren birçok taksici gibi... Bu şekilde uzayıp giden herkesin bir listesi vardır. Son olarak dehşet içinde izlediğimiz görüntü ise kadın yolcusunu bacaklarından çekip yolun ortasına atan, şiddet uygulayan bir taksici olmuştu.

‘TAKSİNİN PLAKASI OKUNMUYORDU’

Ancak önceki gece yaşadığım olay hem benim hem de bu olayı anlattığım herkesin şaşkınlığına, “Gerçekten böyle taksi sürücüleri var mı?” yorumlarına yol açtı ve okuduğunuz bu “haber” ortaya çıktı. Gelin sizlerle de yaşadığımı paylaşayım.

Son 2 haftayı hareket kabiliyetimi ancak beni gazeteye götürmek için almaya gelen araca kadar gitmemi sağlayan vertigo ile mücadele ederek geçiriyorum. Önceki akşam da gazetenin yakınında Taksim’de bir toplantıya katıldım ve baş dönmem artınca Gezi Parkı’nın yanında durağa yanaşmak üzere olan taksiye bindim. Trafik çok yoğun olduğu için de Beşiktaş İskelesi’nde inip motorla Üsküdar’a geçmeye karar verdim. Ne taksinin plakasına baktım ne de her zaman yaptığım gibi fiş aldım.

Motora binmek üzereyken içinde iPad olan çantamı takside unuttuğumu anladım. Taksi gitmişti. Elimde plaka da yoktu. İskeledeki taksi şoförleri indiğim yerin birkaç metre ilerisinde MOBESE kamerası olduğunu söyledi. Kameranın fotoğrafını çektim, taksinin plakasını kameradan alabileceğimi düşünerek, ilçe merkez karakoluna gittim. Gece ve karanlık bir noktada olduğu için plakanın okunmadığı söylenince, yeniden taksiyle iskeleye döndüm.

HASTANE RAPORUMDAN KİMLİĞİMİ TESPİT ETMİŞ

İskelede ise beni sürpriz bekliyordu. Tam taksiden indiğimde yanıma biri geldi ve ‘Sizi arıyordum’ dedi. Çantamı unuttuğum taksinin şoförüydü. Ben indikten sonra evine gitmeden önce benzin almak için bir istasyona girince arka koltukta çantayı bulmuş. Çantanın içindeki iPad şifreli olduğu için açamamış ama bakın, sonrasında bana ulaşmak için neler yapmış:

“Önce durak taksisi olduğumu düşünüp sizi aldığım noktaya geleceğinizi varsayarak, Taksim’e gittim. Göremeyince iskelede olabilirsiniz diye geri döndüm. Bu arada çantanızda hastaneden alınmış raporunuzu gördüm. Adınız yazıyordu, internetten aradım, gazeteci olduğunuz çıktı. Sonra sosyal medya hesaplarınıza ulaştım. Twitter aracılığıyla birkaç dakika önce size mesaj attım ve sizi taksiden inerken fotoğraflarınızdan tanıdım. Eğer sizi bulamasaydım, çantanızdan çıkan rapordaki hastaneyi ve doktoru arayacaktım. Bu arada yazılarınızdan Habertürk’te çalıştığınızı gördüm. Her koşulda size ulaşacak ve çantanızı teslim edecektim.”

İYİ KALPLİ TAKSİCİ: SERHAT BAKAÇ

Unutulmuş çantayı teslim etmek için verdiği mücadeleyi şaşkınlıkla dinliyordum. Bir yandan da, “Gerçekten bu kadar çaba harcadığınıza ve bu kadar iyi olduğunuza inanamıyorum” diyordum. Bu arada raporumdan da vertigo teşhisini konduğunu gördüğünü söyleyip, bana “Geçmiş olsun” diyordu. Bu taksi şoförünün ismini ben de takipçi listemden buldum.

Adı Serhat Bakaç. Bir yanda yolcularına kötü davranan, şiddet uygulayan taksi şoförleri varken, bir yandan da Bakaç gibi “iyi”lerin olduğunu bilmek sizin de yüreğinize su serpmedi mi?

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan, Serhat Bakaç’a teşekkür etti

‘EŞYA UNUTAN ÇOK OLUYOR’SIRADIŞI

Sigortacılık yaparken işsiz kalan ve arkadaşının taksisinde bu işe başlayıp 10 yıldır da ekmeğini çıkaran Serhat Bakaç ise şunları söyledi: “Çanta, telefon gibi eşyalar taksilerde çok unutuluyor. Bir müşteri indiği zaman ben hemen koltuğa bakarım. Unutulan bir şey varsa sahibine ulaştırırım. O akşam bir an önce eve gitmek istiyordum. 7 yaşındaki kızım insilün tedavisi gördüğü için acilen kızıma gitmek istiyordum. Hanımefendi hasta olduğu için ben de kızımı düşündüğüm için dikkat etmedim.”

Taksi şoförlerinin yolcularına “kötü” davrandığı iddiasıyla ilgili olaraksa Bakaç, “Ne yazık ki, her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de bu tip insanlar olabiliyor. Ama ben umutsuz değilim, düzelecektir” diye konuştu.

O TEMİZLİK İŞÇİSİ KONUŞTU: PIŞMAN DEĞİLİM VAZİFEMİZİ YAPTIK

İstanbul’da sokakta eşine şiddet uygulayan Mehmet T.’ye kafa atan temizlik görevlisi Emre Derebaşı (29), “Şiddete karşıyım ama kadına yapılınca dayanamadım. Pişman değilim. İnsanlık vazifemizi yaptık” dedi. Mehmet T. ise Derebaşı’dan şikâyetçi oldu

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabad Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, boşanma davası sonrası taraflardan Mehmet T., sokak ortasında eşi Nevin T.’ye şiddet uygulamış, bunu gören temizlik işçisi Emre Derebaşı da kafa atıp Mehmet T.’yi yere sermişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet T. ise savcılıkça serbest bırakılmıştı. Mehmet T., kendisini dövdüğü gerekçesiyle temizlik işçisi Emre Derebaşı’dan şikâyetçi oldu. Polis merkezinde ifade veren evli ve iki çocuk babası Emre Derebaşı, Gazete Habertürk’en Nihat Uludağ ve Uzay Kesmen'e yaşananları anlattı.

‘SERBEST KALMASI ÇOK ZORUMA GİTTİ’

Derebaşı şöyle konuştu: “Görevli olduğum bölgede çalışırken kadının bağrışmalarını ve yardım çığlığını duydum. Sese doğru baktım. Adam elindeki cisimle kadına vuruyordu. Kadının düştüğünü görünce elindeki cismin sopa olduğunu sandım. Bu yüzden direkt müdahalede bulundum. Biraz sert oldu. Müdahalede bulunduktan sonra adamın elindeki cismi almak için üzerine yattım. O sırada diğer arkadaşlar gelip yardım etti. Beyefendi bizden şikâyetçi oldu. Sonra polis geldi, adamı alıp götürdü. Ben pişman değilim. Vazifemizi yaptık. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Tekrar olsa tekrar yaparım. Şiddete karşı bir insanım ama kadına yapılınca dayanamadım. Adam bizden şikâyetçi oldu, serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. Adam, ‘Ben karımı dövmedim, karım kendini yere attı. O adamlar da durduk yere beni dövdü’ demiş.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasıyla Emre Derebaşı için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Bazı vatandaşlar, genç kadını koca dayağından kurtaran Derebaşı’na övgüler düzdü. Sosyal medyada Derebaşı için, “Helal olsun. Toplumda böyle duyarlı insanların olduğunu bilmek güzel” ve “Memlekete böyle yürekli adamlar lazım” yorumları yapıldı. Derebaşı’nın yanında olan bazı iş arkadaşları ise “Emre ilk kafayı kadını kurtarmak için, ikinci kafayı ise bize küfrettiği için attı” dedi.

Emre Derebaşı, Mehmet T.’ye böyle müdahale etmişti:

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Nevin-Mehmet T. çiftinin, olay günü boşanmak için adliyeye gittikleri ve dönüş yolunda da şiddet olayının yaşandığı öğrenildi. Mehmet T. hakkında geçen ay, ‘Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun’ uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Ancak genç kadının koruma talebinde bulunmadığı belirtildi.

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